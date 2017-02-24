Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Азамат Мурзаканов: Козырь Ерохина — физическая мощь

Источник:  ACBКомментарии

Российский боец смешанного стиля Азамат Мурзаканов — о предстоящем поединке против экс-бойца UFC Константина Ерохина, который состоится 15 апреля в Москве на турнире ACB 57.

«До этого я выступал в разных промоушенах, однако понимал, что на данный момент, ACB – самый лучший вариант. Мой тренер напрямую связался с Майрбеком Хасиевым, они пришли к соглашению, и я подписал контракт. Мне также предлагали контракт на 6 боев в Fight Nights, однако я отказался, так как считаю, что ACB выше уровнем. Эта организация – лучшая в России и одна из лучших по всему миру. Выступления в ACB я буду совмещать с карьерой в любительском спорте. Как вы знаете, я активно выступаю на соревнованиях по рукопашному бою, и буду продолжать это делать в дальнейшем.

Для дебюта мне предложили две даты – 26 марта в Таджикистане или же 15 апреля в Москве. На первую дату не был известен соперник, а на вторую сразу предложили Константина Ерохина. Мы посоветовались с тренерским штабом и приняли бой с Ерохиным. Особо долго не думали, и я, и мой тренер понимаем, что победа над таким соперником пойдет мне на пользу.

То, что он спустился на вес ниже, для него будет только минусом. Я уверен, что я буду быстрее и техничнее чем он, тем более, ему впервые за долгое время придется гонять вес. Ерохин известен своей «ударкой», но я абсолютно не считаю его каким-то одаренным ударником. Его козырь – это физическая мощь, в остальных аспектах, думаю, я лучше его.

Фанаты ММА считают Ерохина фаворитом этого боя, но я не обращаю внимания ни на чьи мнения. Он, безусловно, боец очень высокого уровня, поэтому бой будет непростым. Но я полностью уверен в себе, иначе бы не принимал бой с таким опасным соперником», - сказал Мурзаканов.

АрММАгеддон. Конференция о ММА. Задай вопрос ЗДЕСЬ!

На грани. Минаков чуть не проиграл американцу в День защитника Отечества

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Сарнавский: Бой с Вартаняном — отличная возможность вернуть позицииРоссийский боец смешанного стиля Александр Сарнавский — о предстоящем поединке против Эдуарда Вартаняна, который состоится 15 апреля в Москве на турнире ACB 57.Российские спортсмены вышли в финал первенства мира по ММА во всех весовых категориях23 февраля в Ярославле стартовало первенством мира по ММА среди юношей 16-17 лет. Первенство мира проходит впервые в истории смешанных боевых единоборств. В результате первого соревновательного дня определились финалисты.На грани. Минаков чуть не проиграл американцу в День защитника ОтечестваНа грани. Минаков чуть не проиграл американцу в День защитника ОтечестваБой Виталия Минакова против Ди Джея Линдермана оставил много вопросов.Не должно быть проблем. Сравнительные характеристики Минакова и ЛиндерманаНе должно быть проблем. Сравнительные характеристики Минакова и ЛиндерманаВ день защитника Отечества непобежденный российский боец смешанного стиля Виталий Минаков проведет поединок против американца.Украинец Крылов: Хочется подраться в России и увеличить свою аудиториюУкраинский боец смешанного стиля Никита Крылов, который ранее был освобожден от контракта с компанией UFC, рассказал о своих планах на будущее.Джонс, Джонсон и Миочич круче всех. Где же россияне? Мировой рейтинг бойцов ММАДжонс, Джонсон и Миочич круче всех. Где же россияне? Мировой рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В февральском рейтинге произошло немало изменений.14 июня в Китае состоится турнир по смешанным единоборствам M-1 ChallengeКак сообщает официальный сайт M-1 Global, президент российской организации Вадим Финкельштейн подписал контракт с китайскими партнерами на проведение международного турнира по смешанным единоборствам.Россиянин Селедцов победил на турнире в ФинляндииБоец M-1 Global Андрей Селедцов, получивший разрешение от организации на участие в турнире Cage 38, победил Саку Хейккола.Махачев поднялся на 41 позицию в рейтинге бойцов ММАРоссийский боец Ислам Махачев поднялся на 41 позицию в обновленном рейтинге лучших легковесов мира.Токов поднялся на 11 позиций в мировом рейтинге после победы на турнире BellatorРоссиянин Анатолий Токов после победы над американцем Франциско Франце (ТКО2) на турнире Bellator поднялся н6а 11 позиций в мировом рейтинге средневесов.Емельяненко сохранил 29-е место в мировом рейтинге тяжеловесов, Харитонов опустился на 53-ю сточкуЕмельяненко сохранил 29-е место в мировом рейтинге тяжеловесов, Харитонов опустился на 53-ю сточкуРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сохранил за собой 29-ю строчку мирового рейтинга тяжеловесов.«Минаков «уничтожит» Линдермана». Передача «Пропустил немножко»«Минаков «уничтожит» Линдермана». Передача «Пропустил немножко»На сайте «Советского спорта» вышел первый выпуск передачи о смешанных единоборствах, которая получила название «Пропустил немножко».Bellator выступит с заявлением по переносу боя Емельяненко и МитрионаBellator выступит с заявлением по переносу боя Емельяненко и МитрионаЖурналист портала MMAjunkie Шамактар Сандху в своей странице в Twitter заявил, что руководство Bellator планирует выступить с заявлением по поводу следующего соперника для российского бойца Федора Емельяненко.Яндиев получил Бентли Мульсан за победу на M-1 Challenge 74 (фото)Российский боец смешанного стиля Абукар Яндиев, который завоевал на прошедших выходных звание чемпиона М-1 в легком весе, получил в подарок от своего отца – Алихана Яндиева — Бентли Мульсан.На «Советском спорте» открылась конференция «АрММАгеддон», посвященная ММАНа «Советском спорте» открылась конференция «АрММАгеддон», посвященная ММАНа сайте «Советского спорта» открылась конференция о смешанных единоборствах - «АрММАгеддон».Rizin заключил контракт с экс-бойцом UFC из топ-3 наилегчайшего веса (фото)Президент Rizin FF Нобуюки Сакакибара сообщил, что японский боец смешанного стиля Киоджи Хоригучи подписал контракт с японской организацией.Льюис нокаутировал Брауна на турнире UFC Fight Night 105В понедельник состоялся турнир UFC Fight Night 105. В главном поединке шоу Деррик Льюис встречался с Трэвисом Брауном.Артем Левин: Токов одержал яркую и красивую победу на турнире BellatorИзвестный кикбоксер Артем Левин прокомментировал победу бойца смешанного стиля Анатолия Токова на турнире Bellator 172 над американцем Франциско Франце.Разочарование Федора и убийство Раздрогова. Главные события в мире ММА за неделюРазочарование Федора и убийство Раздрогова. Главные события в мире ММА за неделю«Советский спорт» вспоминает главные события в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.ВИДЕО ДНЯ: Боец ММА танцевал перед соперником, за что был жестко нокаутированАнглийский боец смешанного стиля Джо Хардинг во время поединка против Йохана Сегаса на турнире Challenge MMA 18 в Колчестере решил поиграть с судьбой.
Главные новости
Футбол
Вылет «Зенита» из ЛЕ, отставка Раньери, 6 очков россиян в НХЛ и супергол Наместникова. Главные новости утра
Футбол
Контрольный матч «Рубина» с норвежским «Стартом» отменен
Бокс
День в истории. Флойду Мэйвезеру - 40!
Футбол
Агент Мино Райола пообещал отрезать Балотелли язык
Футбол
«Бавария» подписала 16-летнего хавбека сборной Люксембурга
MMA
Минаков нокаутировал Линдермана в Химках
Футбол
Рио Фердинанд: Я шокирован отставкой Раньери
Бокс
Оскар де ла Хойя: Бой Головкин - Альварес не состоится только в том случае, если Канело проиграет Чавесу
Теннис
Роджер Федерер: У меня была мысль завершить карьеру после победы на Australian Open
Футбол
Майкл Оуэн: Отставка Раньери пошатнула мою любовь к футболу
все новости
ACB
ACBвсе новости
ерохин константин
ерохин константинвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства