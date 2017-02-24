Азамат Мурзаканов: Козырь Ерохина — физическая мощь

Российский боец смешанного стиля Азамат Мурзаканов — о предстоящем поединке против экс-бойца UFC Константина Ерохина, который состоится 15 апреля в Москве на турнире ACB 57.

«До этого я выступал в разных промоушенах, однако понимал, что на данный момент, ACB – самый лучший вариант. Мой тренер напрямую связался с Майрбеком Хасиевым, они пришли к соглашению, и я подписал контракт. Мне также предлагали контракт на 6 боев в Fight Nights, однако я отказался, так как считаю, что ACB выше уровнем. Эта организация – лучшая в России и одна из лучших по всему миру. Выступления в ACB я буду совмещать с карьерой в любительском спорте. Как вы знаете, я активно выступаю на соревнованиях по рукопашному бою, и буду продолжать это делать в дальнейшем.

Для дебюта мне предложили две даты – 26 марта в Таджикистане или же 15 апреля в Москве. На первую дату не был известен соперник, а на вторую сразу предложили Константина Ерохина. Мы посоветовались с тренерским штабом и приняли бой с Ерохиным. Особо долго не думали, и я, и мой тренер понимаем, что победа над таким соперником пойдет мне на пользу.

То, что он спустился на вес ниже, для него будет только минусом. Я уверен, что я буду быстрее и техничнее чем он, тем более, ему впервые за долгое время придется гонять вес. Ерохин известен своей «ударкой», но я абсолютно не считаю его каким-то одаренным ударником. Его козырь – это физическая мощь, в остальных аспектах, думаю, я лучше его.

Фанаты ММА считают Ерохина фаворитом этого боя, но я не обращаю внимания ни на чьи мнения. Он, безусловно, боец очень высокого уровня, поэтому бой будет непростым. Но я полностью уверен в себе, иначе бы не принимал бой с таким опасным соперником», - сказал Мурзаканов.

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