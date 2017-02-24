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Александр Сарнавский: Бой с Вартаняном — отличная возможность вернуть позиции

Источник:  ACBКомментарии

Российский боец смешанного стиля Александр Сарнавский — о предстоящем поединке против Эдуарда Вартаняна, который состоится 15 апреля в Москве на турнире ACB 57.

«Победа над Эсенбаевым позволила мне вновь обрести уверенность в своих силах, и я готов к новым вызовам. Я надеялся, что следующим соперником станет кто-то из топовых бойцов, и почему-то думал как раз о бое с Вартаняном. В итоге, так оно и случилось, хотя это не было нашей инициативой – бой предложили матчмейкеры лиги.

Для меня это хорошая возможность вернуть свои позиции в лиге после неудачного выступления в бою с Гаджидаудовым. Эдуард – очень крепкий боец, и один из главных претендентов на пояс ACB. Я думал, что Эдуард будет биться за пояс, однако, в итоге титульный бой отдали Андрею Кошкину. Что ж, я попытаюсь извлечь из этой возможности максимум для себя.

Думаю, соперник будет в бою делать ставку на борьбу, тем более, он сам об этом уже заявил. Хотя в ударной технике он также очень хорош – мы все видели это в последнем бою против Александра Шаблия. Мы, в любом случае, будем готовиться ко всему, поэтому любая выбранная им тактика не станет для меня неожиданностью.

Главное для меня – подойти к бою с холодной головой и неотступно следовать плану, который мы разработаем с командой. Вартанян очень хорош, но при правильном подходе я смогу одержать победу в этом бою», - сказал Сарнавский.

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