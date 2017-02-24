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Контрольный матч «Рубина» с норвежским «Стартом» отменен

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Контрольный матч казанского «Рубина» с норвежским «Стартом» на сборе в Аликанте не состоится.

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

Встреча была запланирован на 24 февраля. Матч был отменен по взаимной договоренности между командами. Вместо игры «Рубин» проведет тренировку, после чего вернется в Казань.

По итогам 17 туров «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионате России, имея в своем активе 23 очка.
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