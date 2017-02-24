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Геннадий Орлов: «Андерлехт» забил «Зениту» из-за тактического просчета Луческу

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» (3:1). 

- Игра была сделана, счет 3:0. Разминается здоровый парень - защитник Брам Нейтинк. Видно же, что выпускают высокого, чтобы он головой играл у чужих ворот. Ну так и ты выпусти защитника, укрепи оборону на последних минутах. Хоть Ивановича, хоть Ломбертса, но чтобы головой хорошо сыграл. Моуриньо выпускал пять защитников, когда надо было спасать игру. А Луческу безвольно смотрел: как идет - так и идет. Он не руководил игрой, упустил нить, а надо было выстоять.

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Пусть нам Луческу ответит: «Почему он выпустил нападающего при счете 3:0, а не укрепил оборону?» О какой красоте можно думать, когда ты ведешь с таким счетом, нужно добиваться результата. Удивительная ошибка. В общем, все сделали, полностью переиграли соперника. Но вот концовка… Я возмущен и не могу понять, почему потерял контроль именно Мирча Луческу. «Андерлехт» пошел ва-банк, и их риск оправдался. Мяч был забит из-за тактического просчета Луческу. Надо было выпустить против их высокорослого игрока своего высокого, - приводит слова Орлова «Матч ТВ».

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Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.

В составе сине-бело-голубых дубль оформил Жулиано, еще один мяч на счету Артема Дзюбы. У гостей единственный мяч на последней минуте основного времени забил Исаак Кисе Телин. 

По сумме двух встреч (3:3) дальше прошел «Андерлехт» благодаря голу, забитому на чужом поле.

В первой встрече, которая состоялась 16 февраля в Бельгии, победу (2:0) одержала команда из Брюсселя, дубль оформил Франк Ачимпонг. 24 февраля в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира. Начало – в 15:00. 

Матч

Зенит - Андерлехт - 3:1 (1:0)

Голы

Жулиано 24 (1:0). Дзюба 72 (2:0). Жулиано 78 (3:0). Телин 90 (3:1).

Состав

Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Маурисио, Данни (Мак, 89), Хави Гарсия, Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин

Андерлехт: Рубен, Дешахт, Ачимпонг (Капель, 89), Спайич, Обрадович, Станчу (Бруно, 73), Тьелеманс, Дендонкер, Нахар, Телин, Чипчу (Нюйтинк, 84)

Предупреждения:

Нету, 31; Хави Гарсия, 41; Лодыгин, 90 - Тьелеманс, 29; Ачимпонг, 81; Спайич, 90

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

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