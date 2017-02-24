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M-1 Challenge 75. Карлос Эдуардо сразится против Полежая

Источник:  Mix FightКомментарии

3 марта в Москве на грандиозном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 75 ветеран Bellator и чемпион Shooto Brazil Карлос Эдуардо (Бразилия, 14-4) будет биться с вице-чемпионом мира по MMA Борисом Полежаем (Украина, 15-5).

Достижения в бразильском джиу-джитсу бойца по прозвищу «Big Dog» просто поражают воображение – он 8-ми кратный чемпион Панамерики, чемпион мира и черный пояс второй степени в этом виде спорта. Неудивительно, что большая часть его побед одержана с помощью болевых и удушающих приемов. Также он является чемпионом Shooto Brazil и провел три поединка в Bellator. К дебюту на M-1 Challenge Карлос Эдуардо подходит с победной серией из трех боев.

Однако Бориса Полежая таким стриком вовсе не удивить. На сегодняшний момент украинский боец не знает поражений уже два с половиной года подряд и подходит к своему второму в рейдже M-1 Challenge с серией из 10 побед кряду! Как и его будущий оппонент, Борис большую часть своих побед добыл в борьбе в партере, при этом он всегда был не прочь и порубиться с противником в стойке. На любительском уровне Полежай выигрывал чемпионат Украины по MMA, а на чемпионате мира добрался до финального боя и завоевал серебряную медаль.

Это будет схватка двух опытнейших полутяжеловесов, каждый из которых изо всех сил будет стремиться продлить свою победную серию, чтобы как можно ближе подобраться к бою за титул чемпиона M-1 Challenge.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Супербой

(До 84 кг), TBA - Александр Шлеменко (New Stream Team, Rusfighters и авторская школа «Шторм»), 54-9

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе

Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК), 5-1 - Алексей Кунченко (команда Новый Поток и клуб Боец), 15-0

(До 77 кг), Магомед Султанахмедов (Горец), 18-5 - Сергей Романов (Сечь PRO), 10-1

(До 70,3 кг), Кеон Колдуэлл (США), 11-3 - Максим Дивнич (Москва), 12-2

(До 93 кг), Карлос Эдуардо (Бразилия), 14-4 - Борис Полежай (Украина), 15-5

(До 70,3 кг), Нико Самсонидзе (Германия), 2-0 - Абубакар Местоев (Республика Ингушетия), 3-0

(До 84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1 - Валерий Мясников (Industrials Team), 10-1-2

(До 65,8 кг), Йонг Бок Кил (Южная Корея), 8-2 - Виктор Колесник (Кузня), 9-2

(До 68 кг), Алексей Сотников (Украина), 4-1 - Роман Богатов (New Stream Team и клуб Боец)

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Сергей Ващенко
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