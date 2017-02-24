M-1 Challenge 75. Карлос Эдуардо сразится против Полежая
3 марта в Москве на грандиозном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 75 ветеран Bellator и чемпион Shooto Brazil Карлос Эдуардо (Бразилия, 14-4) будет биться с вице-чемпионом мира по MMA Борисом Полежаем (Украина, 15-5).
Достижения в бразильском джиу-джитсу бойца по прозвищу «Big Dog» просто поражают воображение – он 8-ми кратный чемпион Панамерики, чемпион мира и черный пояс второй степени в этом виде спорта. Неудивительно, что большая часть его побед одержана с помощью болевых и удушающих приемов. Также он является чемпионом Shooto Brazil и провел три поединка в Bellator. К дебюту на M-1 Challenge Карлос Эдуардо подходит с победной серией из трех боев.
Однако Бориса
Полежая таким стриком вовсе не удивить.
На сегодняшний момент украинский боец
не знает поражений уже два с половиной
года подряд и подходит к своему второму
в рейдже M-1 Challenge с серией из 10 побед
кряду! Как и его будущий оппонент, Борис
большую часть своих побед добыл в борьбе
в партере, при этом он всегда был не
прочь и порубиться с противником в
стойке. На любительском уровне Полежай
выигрывал чемпионат Украины по MMA, а на
чемпионате мира добрался до финального
боя и завоевал серебряную медаль.
Это будет схватка двух опытнейших полутяжеловесов, каждый из которых изо всех сил будет стремиться продлить свою победную серию, чтобы как можно ближе подобраться к бою за титул чемпиона M-1 Challenge.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Супербой
(До 84 кг), TBA -
Александр Шлеменко (New Stream Team, Rusfighters
и авторская школа «Шторм»), 54-9
Бой за титул
чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе
Максим Грабович
(Александр Невский ОЭМК), 5-1 - Алексей
Кунченко (команда Новый Поток и клуб
Боец), 15-0
(До 77 кг), Магомед
Султанахмедов (Горец), 18-5 - Сергей
Романов (Сечь PRO), 10-1
(До 70,3 кг), Кеон
Колдуэлл (США), 11-3 - Максим Дивнич
(Москва), 12-2
(До 93 кг), Карлос
Эдуардо (Бразилия), 14-4 - Борис Полежай
(Украина), 15-5
(До 70,3 кг), Нико
Самсонидзе (Германия), 2-0 - Абубакар
Местоев (Республика Ингушетия), 3-0
(До 84 кг), Энок
Солвес Торрес (Испания), 19-9-1 - Валерий
Мясников (Industrials Team), 10-1-2
(До 65,8 кг), Йонг
Бок Кил (Южная Корея), 8-2 - Виктор Колесник
(Кузня), 9-2
(До 68 кг), Алексей
Сотников (Украина), 4-1 - Роман Богатов
(New Stream Team и клуб Боец)