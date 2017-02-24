Альберт Дураев: Вижу, как Василевский тренируется, ничего там нет

Российский боец смешанного стиля Альберт Дураев — о предстоящем поединке против Вячеслава Василевского, который состоится 15 апреля в Москве на турнире ACB 57.

«Перед турниром ACB 50 я был в отличной форме и полностью готов к бою. Физически, морально – всё было на высшем уровне. Когда мне сообщили, что Вячеслав не сможет драться, я был просто опустошён. Помню, ушел из отеля, отключил телефон и просто два часа бродил по городу, чтобы немного прийти в себя. Психологически было очень тяжело, особенно учитывая, что прошлый поединок я также не смог провести, из-за проблем с весом. И было это также в Питере.

Сейчас я уже полностью пережил и забыл об этом неприятном моменте. Вчера вернулся из Польши, где секундировал своего брата на турнире Young Eagles, и сегодня вечером приступлю к активным тренировкам. В плане психологии сейчас даже проще стало, ибо любые сложные жизненные ситуации закаляют характер. Да и по части техники перед прошлым боем я провел хорошую работу, и сейчас есть возможность ещё лучше отточить все навыки. Я вижу, как Василевский тренируется, ничего сверхъестественного там нет, поэтому я уверен в своих силах.

Я долгое время просил сделать этот бой титульным, однако этого так и не произошло. В любом случае, я хочу завоевать пояс в этом весе, а Вячеслав стоит на моем пути, поэтому я сделаю все, чтобы следующий мой поединок был титульным», - сказал Дураев.

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