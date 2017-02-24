Кейн, Форсберг и Лундквист - три звезды игрового дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой дня признан форвард «Чикаго» Патрик Кейн, оформивший хет-трик в победном матче с «Аризоной» (6:3).

Второй звездой стал нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг, также забросивший три шайбы в игре с «Колорадо» (4:2). Отметим, что швед сделал хет-трик во втором матче кряду.

Третьей звездой назван голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 32 из 33 бросков по своим воротам в матче с «Торонто» (2:1 Б).



