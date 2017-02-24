Вячеслав Василевский: Боевое самбо – это не ММА, однако наиболее к нему приближенная вещь

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский — о предстоящем поединке против Альберта Дураева, который состоится 15 апреля в Москве на турнире ACB 57.

«Очень радует, что бой пройдёт в Москве. Питер, конечно же, тоже отличный город, но Москва – столица не только России, но и всех самых грандиозных событий. Поэтому, подраться в Москве в Лужниках – это всегда очень почетно.

Никаких отличий от прошлого раза, когда бой не состоялся, я не вижу. Мы приехали на бой, я даже вес начал гонять, так что пережил весь процесс кроме боя. Поэтому никаких изменений или дополнений по части мотивации, подготовки и других деталей, не будет. Просто тот же бой, только несколько месяцев спустя. Я давно знаю Альберта, его технику и то, как он ведет поединки, поэтому здесь не нужно изобретать велосипед. Я просто буду работать по заданной три месяца назад программе.

Единственное отличие – это то, что за полтора месяца до боя я буду выступать на чемпионате России по боевому самбо. Боевое самбо – это не ММА, однако наиболее к нему приближенная вещь. А чемпионат страны традиционно собирает все «сливки» от мира ММА. Поэтому, такая генеральная репетиция придется очень кстати, и станет одним из самых важных моментов в подготовке.

Конечно, то, что не получилось выступить на ACB 50 наложило свой негативный отпечаток. Я был в отличной форме, настрой на бой также был в порядке, но буквально за пару дней все сорвалось. Однако, все это было три месяца назад, и сейчас я уже об этом даже не думаю. Нам дали достаточно времени, чтобы снова подготовиться к поединку. Была возможность ещё раз все обдумать, осмыслить и подготовиться. Поэтому, как бы не закончился этот бой, никаких оправданий уже быть не может. Все были готовы, все были предупреждены, было много времени на подготовку. Мы находимся в равных условиях и все зависит только от нас самих.

Видел, что Альберт обращался к руководству ACB c просьбой сделать наш бой титульным. Однако, я здесь с ним не согласен. И когда я только подписался в ACB, я говорил, то хочу сначала провести один бой и только потом уже думать о титуле. И сейчас от своих слов я отказываться не собираюсь. Завоевание титула, несомненно, входит в мои планы, но для начала я хочу провести дебютный бой против Альберта», - сказал Василевский.

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