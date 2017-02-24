Петр Ян: ММА такая штука, что план – это хорошо, но в бою бывает всяко по-другому.

Российский боец смешанного стиля Петр Ян — о предстоящем поединке против Магомеда Магомедова, который состоится 15 апреля в Москве в рамках турнира ACB 57.

«По поводу своего простоя скажу, что для меня это ни минус, ни плюс, я вообще даже не обращаю на это внимания. Жизнь бойца – такая штука, что ты должен быть готов всегда драться, должен быть готов отстаивать свои честь и достоинство. Поэтому разницы нет, когда я делал это в последний раз.

Сейчас я приехал в Таиланд, здесь буду проходить, как обычно, основную фазу подготовки. До этого ездил на несколько недель в Дагестан, чтобы поработать над своей защитой от проходов.

Увидел в социальных сетях, что Марк Генри составил Магомедову план на бой. Думаю, все мы знаем кому еще составлял план на бой Марк Генри – Альварезу в бою против Макгрегора. Результат известен. ММА такая штука, что план – это хорошо, но в бою бывает всяко по-другому.

То, что он поехал в Америку, безусловно, ему что-то даст, но меня это ни капли не тормозит. Я готов идти побеждать, я на своем пути и не собираюсь с него сворачивать», - сказал Ян.

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