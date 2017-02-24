Гус Хиддинк может возглавить «Лестер»
Бывший главный тренер сборных России, Южной Кореи, Австралии, Турции и Голландии Гус Хиддинк является кандидатом на пост наставника «Лестера», сообщает The Telegraph.
Напомним, минувшей ночью с поста главного тренера команды был уволен итальянец Клаудио Раньери, который привел «лис» к сенсационному чемпионскому титулу в АПЛ-2015/16.
В данный момент команда занимает лишь 17-ю строчку в турнирной таблице национального первенства. Также «Лестер» продолжает борьбу в 1/8 финала Лиги чемпионов.
К ближайшему матчу чемпионов Англии будет готовить Крейг Шекспир - один из ассистентов Раньери. Помимо Гуса Хиддинка, руководство «Лестера» всерьез рассматривает кандидатуру Роберто Манчини.
70-летний Хиддинк находится без работы с лета 2016 года. Прошлый сезон голландец заканчивал у руля «Челси».
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Матч
Севилья - Лестер Сити - 2:1 (1:0)
Голы
Сарабиа 25 (1:0). Корреа 62 (2:0). Варди 74 (2:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Мариано, Рами, Эскудеро, Ленгле (Каррису, 56), Насри, Корреа (Иборра, 64), Н'Зонзи, Сарабиа, Витоло, Йоветич
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Хут, Фукс, Морган, Марез, Ндиди, Олбрайтон (Амарти, 87), Дринкуотер, Муса (Грэй, 58), Варди
Незабитые пенальти
Корреа (Севилья), 14
Предупреждения:
Эскудеро, 78; Каррису, 90 - нет
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
22 февраля 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция