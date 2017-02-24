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Глава Bellator: Емельяненко стоит своих денег. Очень хочу организовать его бой с Лавалем

Источник:  «Известия»Комментарии

Глава Bellator Скотт Кокер рассказал о своих дальнейших планах в отношении легендарного российского тяжеловеса Федора Емельяненко.

- Емельяненко получает 2 миллиона долларов за бой? Порядок цен действительно верный. Федор — легендарный высококлассный боец мирового уровня и стоит своих денег. То, что мы подписали контракт с таким спортсменом, — огромное достижение и удача для нашей компании.

Я очень хочу организовать бой Федора Емельяненко с американцем Мухаммедом «Мо» Лавалем. Пожалуй, это тот бой, который мне хотелось бы увидеть больше всего. В этой жизни нет ничего не реального, так что думаю, что рано или поздно у меня это получится, - рассказал Кокер в интервью «Известиям».

Напомним, в минувшее воскресенье в Сан-Хосе 40-летний Федор Емельяненко должен был провести поединок с Мэттом Митрионом, однако бой был отложен на неопределенный срок из-за экстренной госпитализации американца. Врачи обнаружили у бойца камень в почках.

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