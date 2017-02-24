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Антон Шипулин: Отношусь к Фуркаду с большим уважением. Жаль, что скандал стал главной новостью чемпионата

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский биатлонист Антон Шипулин полагает, что его конфликт с французом Мартеном Фуркадом остался в прошлом.

- Конечно, после смешанной эстафеты было много эмоций, можно сказать «взорвался». Потом мы с Мартеном два дня общались, выслушали позиции друг друга, в чем-то сошлись, в чем-то нет. В любом случае, к Фуркаду отношусь с большим уважением. Обидно, что наш скандал стал главной новость чемпионата мира. Многие журналисты сразу зацепились за этот эпизод.

Не думаю, что ситуация с гимном России - это заговор. Организаторы потом чуть ли не на коленях просили прощения. Просто наш гимн давно не играл не крупных стартах, поэтому, наверное, они искали в интернете и скачали не тот. Организаторы не обязаны наизусть знать гимны всех стран, - заявил Шипулин в интервью порталу Justmedia.ru

Напомним, после завершения смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене Антон Шипулин а Александр Логинов не пожали руку Мартену Фуркаду на пьедестале почета.

Ранее французский биатлонист сделал ряд резких высказываний в адрес Логинова и допинга в российском биатлоне.

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