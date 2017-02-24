Представлен болид «Феррари» на сезон-2017
Команда «Феррари» провела презентацию нового болида, который будет использоваться в предстоящем сезоне «Формулы-1».
Dear #SF70H, welcome to Scuderia Ferrari. Discover our new single-seater here: https://t.co/fRrvx3sIh8 #ForzaFerrari pic.twitter.com/C4Dok5kTyj— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 24 февраля 2017 г.
Машина имеет серийный номер - SF70H.
Напомним, призовыми пилотами «Феррари» в предстоящем сезоне будут немец Себастьян Феттель и финн Кими Райкконен.
Чемпионат стартует 26 марта на трассе в австралийском Мельбурне.
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