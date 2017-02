Представлен болид «Феррари» на сезон-2017

Команда «Феррари» провела презентацию нового болида, который будет использоваться в предстоящем сезоне «Формулы-1».

Dear #SF70H, welcome to Scuderia Ferrari. Discover our new single-seater here: https://t.co/fRrvx3sIh8 #ForzaFerrari pic.twitter.com/C4Dok5kTyj