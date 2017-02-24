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Представлен болид «Феррари» на сезон-2017

Источник:  FerrariКомментарии

Команда «Феррари» провела презентацию нового болида, который будет использоваться в предстоящем сезоне «Формулы-1».

Машина имеет серийный номер - SF70H.

Напомним, призовыми пилотами «Феррари» в предстоящем сезоне будут немец Себастьян Феттель и финн Кими Райкконен.

Чемпионат стартует 26 марта на трассе в австралийском Мельбурне.

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