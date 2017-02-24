Представлен болид «Феррари» на сезон-2017

Тото Вольф: Приглашение Алонсо в «Мерседес» было бы интересным для публики, но не для команды

Руководитель «Мерседес» Тото Вольф признал, что как болельщику ему было бы очень интересно увидеть двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в «Серебряных стрелах», но он не считает такой вариант оптимальным для команды.