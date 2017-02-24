Алексей Гасилин: Пермь - фактически моя вторая родина, выбрать «Амкар» было несложно

Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин поделился впечатлениями от перехода в пермский клуб из «Зенита».

- Я очень рад присоединиться к «Амкару» - это прекрасная команда с замечательным тренерским штабом. Здесь в меня верят, и у меня огромное желание на сто процентов выкладываться в играх и тренировках. У меня было много предложений от клубов РФПЛ, но сделать выбор оказалось несложно. Ведь Пермь - это фактически моя вторая родина, у меня здесь много родственников, и я сюда часто приезжал, еще будучи школьником. С нетерпением жду встречи с ними и болельщиками, - приводит слова Гасилина официальный сайт «Амкара».

Напомним, 23 февраля Гасилин подписал с «Амкаром» контракт на 3,5 года.

В сезоне 2016/17 форвард провел 19 матчей за «Зенит-2» и забил 8 мячей. Также сыграл один матч за основную команду «Зенита» в кубковом матче против «Тамбова» (5:0). Четыре раз был в заявке на матче основной команды, дважды - в Лиге Европы.



Гасилин - победитель юношеского чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет (2013-й). В прошлом сезоне выступал за «Шальке-2» в четвертой лиге Германии. В 33 матчах за немецкий клуб забил 14 голов.