Китайские корпорации нацелились на «Саутгемптон»
Две крупные китайские компании намерены стать владельцами английского «Саутгемптона».
В январе «святые» вели переговоры с компанией Lander Spors Development, но сторонам не удалось прийти к соглашению.
Теперь приобрести «Саутгемптон» намерен инвестиционный банк CITIC Securities, а также компания Amer International.
Китайские компании готовы сделать официальное предложение в размере 240 миллионов фунтов стерлингов (284 миллиона евро), сообщает портал Euro-Football.ru.
«Саутгемптон» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице премьер-лиги.
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