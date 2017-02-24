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Китайские корпорации нацелились на «Саутгемптон»

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Две крупные китайские компании намерены стать владельцами английского «Саутгемптона». 

В январе «святые» вели переговоры с компанией Lander Spors Development, но сторонам не удалось прийти к соглашению.

Теперь приобрести «Саутгемптон» намерен инвестиционный банк CITIC Securities, а также компания Amer International.

Китайские компании готовы сделать официальное предложение в размере 240 миллионов фунтов стерлингов (284 миллиона евро), сообщает портал Euro-Football.ru.

«Саутгемптон» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице премьер-лиги.










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