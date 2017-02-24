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В настольном теннисе установлен рекорд продолжительности одного розыгрыша (видео)

Источник:  RT на русскомКомментарии

На турнире Мирового тура Qatar Open установлен рекорд по количеству выполненных ударов в одном розыгрыше.

В первом раунде соревнований голландка китайского происхождения Ли Цзи и японка Хитоми Сато разыгрывали одно очко на протяжении 10 минут и 13 секунд, сообщает RT на русском. За это время спортсменки совершили 766 ударов по мячу.

Победитель розыгрыша так и не был определен, так как с трибун на пол был брошен мяч, из-за чего арбитр прервал теннисисток.

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