В настольном теннисе установлен рекорд продолжительности одного розыгрыша (видео)
На турнире Мирового тура Qatar Open установлен рекорд по количеству выполненных ударов в одном розыгрыше.
В первом раунде соревнований голландка китайского происхождения Ли Цзи и японка Хитоми Сато разыгрывали одно очко на протяжении 10 минут и 13 секунд, сообщает RT на русском. За это время спортсменки совершили 766 ударов по мячу.
Победитель розыгрыша так и не был определен, так как с трибун на пол был брошен мяч, из-за чего арбитр прервал теннисисток.
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