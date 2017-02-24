Майк Бэбкок: Марченко оставил позитивное впечатление

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок прокомментировал дебют российский защитника Алексея Марченко в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

- Марченко отлично сыграл перед своими воротами. Он заблокировал четыре броска, если я не ошибаюсь. Да и в атаке у него было пару моментов. Очевидно, что он обладает блестящими игровыми навыками, при которых грамотно использует свои габариты. Я считаю его очень умным хоккеистом. Он оставил позитивное впечатление, - приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Рейнджерс» защитник Алексей Марченко, отыграл 14 минут и заработал за это время + 1, нанеся один бросок по воротам и заблокировав четыре броска.