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Запад вновь не досчитался очков

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Все четыре матча противостояния западных и восточных команд завершились в пользу последних.

Ближе всего к тому, чтобы набрать хотя бы очко, был «Водник». Северяне во встрече с лидером турнира вели 4:2 и 5:3, но голы Бондаренко, Шардакова и Ишкельдина перечеркнули все усилия.

Группа I

Водник - СКА-Нефтяник – 5:6.

Волга - Байкал-Энергия – 4:9.

Динамо – Енисей – 5:7.

Динамо-Казань - Уральский Трубник – 3:5.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 ФЕВРАЛЯ


И

В

Н

П

М

О

1

СКА-Нефтяник Хабаровск

7

7

0

0

77-25

21

2

Байкал-Энергия Иркутск

7

7

0

0

47-23

21

3

Ур. трубник Первоуральск

7

6

0

1

33-17

18

4

Енисей Красноярск

7

5

1

1

45-20

16

5

Волга Ульяновская область

7

1

1

5

25-48

4

6

Водник Архангельск

7

1

0

6

19-37

3

7

Динамо-Казань

7

0

0

7

18-47

0

8

Динамо-Москва

7

0

0

7

23-70

0


26 февраля (воскресенье). Водник - Байкал-ЭнергияВолга - СКА-Нефтяник, Динамо-Москва - Уральский ТрубникДинамо-Казань – Енисей.

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