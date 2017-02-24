Запад вновь не досчитался очков

Все четыре матча противостояния западных и восточных команд завершились в пользу последних.

Ближе всего к тому, чтобы набрать хотя бы очко, был «Водник». Северяне во встрече с лидером турнира вели 4:2 и 5:3, но голы Бондаренко, Шардакова и Ишкельдина перечеркнули все усилия.

Группа I

Водник - СКА-Нефтяник – 5:6.

Волга - Байкал-Энергия – 4:9.

Динамо – Енисей – 5:7.

Динамо-Казань - Уральский Трубник – 3:5.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 ФЕВРАЛЯ





И В Н П М О 1 СКА-Нефтяник Хабаровск 7 7 0 0 77-25 21 2 Байкал-Энергия Иркутск 7 7 0 0 47-23 21 3 Ур. трубник Первоуральск 7 6 0 1 33-17 18 4 Енисей Красноярск 7 5 1 1 45-20 16 5 Волга Ульяновская область 7 1 1 5 25-48 4 6 Водник Архангельск 7 1 0 6 19-37 3 7 Динамо-Казань 7 0 0 7 18-47 0 8 Динамо-Москва 7 0 0 7 23-70 0



26 февраля (воскресенье). Водник - Байкал-Энергия, Волга - СКА-Нефтяник, Динамо-Москва - Уральский Трубник, Динамо-Казань – Енисей.