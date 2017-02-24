Запад вновь не досчитался очков
Все четыре матча противостояния западных и восточных команд завершились в пользу последних.
Ближе всего к тому, чтобы набрать хотя бы очко, был «Водник». Северяне во встрече с лидером турнира вели 4:2 и 5:3, но голы Бондаренко, Шардакова и Ишкельдина перечеркнули все усилия.
Группа I
Водник - СКА-Нефтяник – 5:6.
Волга - Байкал-Энергия – 4:9.
Динамо – Енисей – 5:7.
Динамо-Казань - Уральский Трубник – 3:5.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 ФЕВРАЛЯ
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
7
|
7
|
0
|
0
|
77-25
|
21
|
2
|
Байкал-Энергия Иркутск
|
7
|
7
|
0
|
0
|
47-23
|
21
|
3
|
Ур. трубник Первоуральск
|
7
|
6
|
0
|
1
|
33-17
|
18
|
4
|
Енисей Красноярск
|
7
|
5
|
1
|
1
|
45-20
|
16
|
5
|
Волга Ульяновская область
|
7
|
1
|
1
|
5
|
25-48
|
4
|
6
|
Водник Архангельск
|
7
|
1
|
0
|
6
|
19-37
|
3
|
7
|
Динамо-Казань
|
7
|
0
|
0
|
7
|
18-47
|
0
|
8
|
Динамо-Москва
|
7
|
0
|
0
|
7
|
23-70
|
0
26 февраля (воскресенье). Водник - Байкал-Энергия, Волга - СКА-Нефтяник, Динамо-Москва - Уральский Трубник, Динамо-Казань – Енисей.