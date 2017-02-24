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«Спартак» заключил контракт с либерийским нападающим

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Московский «Спартак» заключил контракт с либерийским нападающим чешской «Карвины» Сильванусом Нимели. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«ФК «Спартак-Москва» и ФК «Карвина» (Чехия) подписали трансферный контракт о переходе в наш клуб 18-летнего форварда Сильвануса Нимели (рост — 177 см, вес — 73 кг)», - говорится в сообщении.

Футболист выступал за молодежную команду ФК «Карвина» с 2016 года. В нынешнем сезоне сыграл один матч за основной состав чешского клуба. В 2013 году дебютировал за сборную Либерии; в составе национальной команды своей страны провел одну встречу.

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