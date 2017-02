Джеральд Вашингтон: Я - нестандартный боец, с каким Уайлдер еще никогда не встречался

Американский тяжеловес Джеральд Вашингтон уверен в том, что он сможет победить соотечественника Деонтея Уайлдера и завладеть чемпионским поясом WBC.



- У меня в арсенале есть многое, чего Деонтей прежде никогда не видел. Я нестандартный боец, и я знаю, как использовать свои габариты. Я более атлетичен, чем все те парни, с которыми Уайлдер ранее встречался на ринге.

Я крупный и сильный боксер, я могу мощно и точно пробить. Деонтей не сможет достать меня с дальней дистанции. Все будет зависеть от того, у кого будут лучшие фундаментальные показатели, кто будет действовать более остро и кто будет помнить, что титул выигрывает защита, - заявил Вашингтон.

Поединок за чемпионский титул WBC состоится в ночь с 25 на 26 февраля в американском Бирмингеме (штат Алабама). Для Уайлдера это будет уже пятая добровольная защита пояса кряду.

