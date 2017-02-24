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Fight Nights Global 59. Алиев победил Эскудеро и другие результаты турнира

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23 февраля, в городе Химки, прошел международный турнир по смешанным единоборствам FIGHT NIGHTS GLOBAL 59, приуроченный ко «Дню защитников Отечества».

Главным событием вечера стал бой в супертяжелом весе между многократным чемпионом мира по самбо, непобежденным бойцом ММА Виталием Минаковым и опытнейшим спортсменом из США Ди Джей Линдерманом. В предматчевых раскладах российский брец рассматривался специалистами как фаворит. С первых же секунд Минаков начал уверенно прибирать инициативу, переигрывая соперника  в стойке. Но буквально за несколько секунд до перерыва Линдерман чуть было не поверг зрителей в шок, попав правым боковым точно в челюсть Виталия. Второй раунд прошел под знаком полного доминирования восстановившегося россиянина, умело использовавшего поеимущество в борьбе и партере. Развязка боя наступила в третьем раунде, когда в «откровенном размене» Минакову удалось провести точнейший правый хук, отправивший Ди Джея в глубочайший нокаут.

В со-главном бою вечера Ахмед Алиев одержал уверенную бойцу над экс-бойцом UFC Эфраином Эскудеро, что позволяет Алиеву говорить о своих притязаниях на бой против чемпиона организации Магомедсайгида Алибекова.

В этот же вечер стали известны имена финалистов Гран-при в двух весовых категориях. В весе до 57.2 Вартан Асатрян одержал досрочную победу над Эльнаром Ибрагимовым, а в категории до 61.2 кг Томаш Дэк аналогичным образом закрыл все вопросы в поединке против Александра Янышева.

Турнир FIGHT NIGHTS GLOBAL порадовал зрителей не только яркими поединками, но и новостью о заключении контракта между промоушином и экс-бойцом UFC, одним из сильнейших полутяжеловесов планеты Никитой Крыловым. По словам президента FIGHT NIGHTS GLOBAL Камила Гаджиева, дебют Крылова планируется в течении ближайших трех месяцев.

Результаты боев.

Главный бой. Св. 93 кг. Виталий Минаков (Россия) - Ди Джей Линдерман (США). Победа Минаков (нокаут, 3 раунд).

70.8 кг. Ахмед Алиев (Россия) - Эфраин Эскудеро (США). Победа Алиев (единогласное решение судей).

61.2 кг. Полуфинал Гран-при. Александр Янышев (Россия) - Томаш Дэк (Словакия). Победа Дэк (удушающий прием, 2 раунд).

83.9 кг. Роман Копылов (Россия) - Артем Шокало (Украина). Победа Копылов (технический нокаут, 3 раунд).

65.8 кг. Александр Матмуратов (Россия) - Ади Алик (США). Победа Матмуратов (большинством решением судей).

93.0 кг. Юсуп Сулейманов (Россия) - Алексей Сидоренко (Россия). Победа Сидоренко (большинством решением судей).

57.2 кг. Полуфинал Гран-при. Вартан Асатрян (Россия) - Эльнар Ибрагимов (Азербайджан). Победа Асатрян (технический нокаут, 1 раунд).

93.0 кг. Четвертьфинал Гран-при. Курбан Омаров (Россия) - Йоаким Феррейра (Бразилия). Победа Омаров (технический нокаут, 2 раунд).

70.3 кг. Артур Зайнуков (Россия) - Нариман Аббасов (Азербайджан). Победа Аббасов (единогласное решение судей).

57.2 кг. Ризван Абуев (Россия) - Каныбек Бейшеев (Киргизия). Победа Абуев (технический нокаут, 1 раунд).

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На грани. Минаков чуть не проиграл американцу в День защитника Отечества

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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