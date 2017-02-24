Александр Кержаков: «Зениту» не хватило концентрации на долю секунды

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».

- У меня не было сомнений, что мы выиграем матч, и практически не было сомнений, что мы пройдем дальше. Я знаю силу команды и адекватно оцениваю все, что происходит, поэтому я был уверен, что «Зенит» забьет два мяча. При счете 3:0 я был уверен, что мы завершим матч с нужным результатом, но не хватило концентрации на долю секунды, - приводит слова Кержакова ТАСС.

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1. По сумме двух встреч (3:3) дальше прошел «Андерлехт» благодаря голу, забитому на чужом поле.