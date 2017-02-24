Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард0 : 0Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Кержаков: «Зениту» не хватило концентрации на долю секунды

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».

- У меня не было сомнений, что мы выиграем матч, и практически не было сомнений, что мы пройдем дальше. Я знаю силу команды и адекватно оцениваю все, что происходит, поэтому я был уверен, что «Зенит» забьет два мяча. При счете 3:0 я был уверен, что мы завершим матч с нужным результатом, но не хватило концентрации на долю секунды, - приводит слова Кержакова ТАСС.

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1. По сумме двух встреч (3:3) дальше прошел «Андерлехт» благодаря голу, забитому на чужом поле.

Матч

Зенит - Андерлехт - 3:1 (1:0)

Голы

Жулиано 24 (1:0). Дзюба 72 (2:0). Жулиано 78 (3:0). Телин 90 (3:1).

Состав

Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Маурисио, Данни (Мак, 89), Хави Гарсия, Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин

Андерлехт: Рубен, Дешахт, Ачимпонг (Капель, 89), Спайич, Обрадович, Станчу (Бруно, 73), Тьелеманс, Дендонкер, Нахар, Телин, Чипчу (Нюйтинк, 84)

Предупреждения:

Нету, 31; Хави Гарсия, 41; Лодыгин, 90 - Тьелеманс, 29; Ачимпонг, 81; Спайич, 90

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Прощай, «Зенит». Колонка Михаила БорзыкинаПрощай, «Зенит». Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» разбирает вчерашний матч и подводит черту под выступлением «Зенита» в Лиге Европы.Александр Кержаков: Вылет из Лиги Европы не дает гарантий, что «Зенит» обязательно будет побеждать в РФПЛНападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что у «Зенита» не было цели вылететь из Лиги Европы, чтобы упростить себе жизнь в чемпионате страны.«Алли потерял голову». Главные события ночных матчей Лиги Европы«Алли потерял голову». Главные события ночных матчей Лиги Европы«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в ответных матчах 1/6 финала Лиги Европы.Алексей Гасилин: Пермь - фактически моя вторая родина, выбрать «Амкар» было несложноНападающий «Амкара» Алексей Гасилин поделился впечатлениями от перехода в пермский клуб из «Зенита».Жулиано: Сложно подобрать слова, насколько подавлены игроки «Зенита»Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1).Геннадий Орлов: «Андерлехт» забил «Зениту» из-за тактического просчета ЛуческуТелекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» (3:1).«Ростов» – лучший российский клуб нынешнего евросезона«Ростов» остается единоличным лидером по вкладу в рейтинг России. На его счету уже 14 очков.«Зенит» завершил выступление на 18-м месте в клубном рейтинге. «Краснодар» – 64-й, «Спартак» – 103-й«Зенит» остается лучшим российским клубом в клубном рейтинге. Питерцы завершили выступление на 18-м месте.Очередные новобранцы «Спартака» и капитуляция «Зенита». Пока вы спали (видео)Очередные новобранцы «Спартака» и капитуляция «Зенита». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самом интересном, что случилось накануне в российском футболе.Встретятся ли «Краснодар» и «Ростов» в еврокубках? Все о жеребьевке Лиги ЕвропыВстретятся ли «Краснодар» и «Ростов» в еврокубках? Все о жеребьевке Лиги Европы«Советский спорт» рассказывает о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы, которая состоится сегодня в швейцарском Ньоне.Тимофей Калачев: Мы выложились в матчах со «Спартой», но лучшая форма «Ростова» еще впередиПолузащитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал выход команды в 1/8 финала Лиги Европы.Андрей Шевченко: «Шахтеру» не хватило четырех минут для выхода в 1/8 финала Лиги ЕвропыГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Сельта» (0:2).Вылет «Зенита» из ЛЕ, отставка Раньери, 6 очков россиян в НХЛ и супергол Наместникова. Главные новости утраВылет «Зенита» из ЛЕ, отставка Раньери, 6 очков россиян в НХЛ и супергол Наместникова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.Шаг налево, два шага направо. Юрий Цыбанев – о провале «Зенита»Шаг налево, два шага направо. Юрий Цыбанев – о провале «Зенита»«Зенит» с его раздутым апломбом попросили на выход сразу с началом плей-офф.Кристиан Нобоа: Без разницы, с кем мы будем играть дальше в Лиге ЕвропыПолузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал ничью со «Спартой» (1:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы.Александр Ерохин: Мы показали не очень удачную игруПолузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал ничью со «Спартой» (1:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы.Сегодня «Краснодар» и «Ростов» узнают соперников по 1/8 финала Лиги ЕвропыСегодня «Краснодар» и «Ростов» узнают соперников по 1/8 финала Лиги ЕвропыСостоялись все ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, по результатам которых определились все участники следующего раунда турнира, среди которых две российские команды: «Краснодар» и «Ростов».Хет-трик Штиндля помог «Боруссии» М выбить «Фиорентину» из ЛЕХет-трик Штиндля помог «Боруссии» М выбить «Фиорентину» из ЛЕВ ответном матче 1/16 финала Лиги Европы менхенгладбахская «Боруссия» на выезде обыграла итальянскую «Фиорентину» со счетом 4:2.«Лион» разгромил «АЗ Алкмар», забив семь мячей в матче ЛЕ«Лион» разгромил «АЗ Алкмар», забив семь мячей в матче ЛЕВ ответном матче 1/16 финала Лиги Европы французский «Лион» разгромил голландский «АЗ Алкмар» со счетом 7:1.Россия убегает от Португалии и догоняет Францию! Обзор таблицы коэффициентовРоссия убегает от Португалии и догоняет Францию! Обзор таблицы коэффициентовБлагодаря успешному выступлению наших клубов Россия закрепилась на шестом месте таблицы коэффициентов УЕФА.
Главные новости
Хоккей
«Авангард» - «Адмирал». Онлайн
Исинбаева зажжет огонь III зимних Всемирных военных игр в Сочи
Лыжный спорт
Норвежским лыжникам запретили критиковать соперников на чемпионате мира
Футбол
Александр Кержаков: «Зениту» не хватило концентрации на долю секунды
Бокс
Джеральд Вашингтон: Я - нестандартный боец, с каким Уайлдер еще никогда не встречался
Футбол
«Спартак» заключил контракт с либерийским нападающим
Теннис
В настольном теннисе установлен рекорд продолжительности одного розыгрыша (видео)
Формула-1
Представлен болид «Феррари» на сезон-2017
Биатлон
Антон Шипулин: Отношусь к Фуркаду с большим уважением. Жаль, что скандал стал главной новостью чемпионата
MMA
Глава Bellator: Емельяненко стоит своих денег. Очень хочу организовать его бой с Лавалем
все новости
Андерлехт
Андерлехткалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Кержаков
Александр Кержаковвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости