Норвежским лыжникам запретили критиковать соперников на чемпионате мира

Федерация лыжного спорта Норвегии запретила своим спортсменам подвергать критике соперников во время чемпионата мира, который проходит в финском Лахти.

Для норвежцев сбыл составлен особый список правил при общении с прессой, сообщает «Лента.ру».

Спортсменам рекомендовано «хорошо думать головой, прежде чем говорить» и воздерживаться от критики в адрес других спортсменов. Отмечается, что данный шаг направлен на соблюдение принципов взаимоуважения.

Ранее титулованный норвежский лыжник Петтер Нортуг выступил с критикой в адрес россиянки Натальи Матвеевой, отбывшей дисквалификацию за применение допинга. По мнению Нортуга, уличенным в использовании запрещенных препаратов спортсменам не место на мировом первенстве.