Александр Кержаков: Вылет из Лиги Европы не дает гарантий, что «Зенит» обязательно будет побеждать в РФПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что у «Зенита» не было цели вылететь из Лиги Европы, чтобы упростить себе жизнь в чемпионате страны.

- Очевидно, теперь у нас будет больше времени на восстановление между матчами. Естественно, никто не задавался целью вылетать из Лиги Европы, чтобы упростить себе жизнь в чемпионате. Никто не дает никаких гарантий и нет уверенности в том, что команда обязательно будет побеждать в чемпионате России, не играя в Лиге Европы. Примерно все то же самое, - приводит слова Кержакова ТАСС.

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1. По сумме двух встреч (3:3) дальше прошел «Андерлехт» благодаря голу, забитому на чужом поле.