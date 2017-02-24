Алексей Червоткин выиграл гонку на 15 км на Всемирных военных играх

В первый день III Всемирных военных игр в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» завершилась индивидуальная лыжная гонка среди мужчин свободным стилем на 15 км.

Лучший результат показал российский спортсмен Алексей Червоткин, с временем 34 минуты 41 секунда. Второе и третье местf заняли спортсмены из Франции: Дамьен Тарантола с результатом 34 минуты 52 секунды, а также Пауль Голабер с результатом 35 минут 8 секунд. В десятке лучших также присутствует Артем Мальцев с результатом 35 минут 48 секунд.

«Я очень рад победе, всегда приятно выступать дома. Так как у меня был последний стартовый номер, все лидеры были впереди меня. Я хотел, как можно быстрее догнать Дениса Спицына и держаться за ним. Конкуренты шли очень сильно. Укатанная лыжня была большим плюсом для меня сегодня. Трассу я знал плохо, но в это даже хорошо, я не устал от этих подъемов и прошел все с большим удовольствием, - сказал после финиша победитель гонки Алексей Червоткин, - Сегодня было много спортсменов, особо хочется отметить итальянца Джорджио Диченто, в свои 44 года он все еще встает на лыжню. Это очень большой человек, он меня удивляет. Что касается наших ребят, они сильнее отстали, чем я думал. Но еще будет спринт, и, например, Николай Морилов покажет себя с лучше стороны. В целом мы все выступили неплохо»

Лыжники бежали три круга по олимпийской трассе, протяженностью 5 километров. Это наиболее сложный маршрут из трех лыжных трасс, которые предстоит пройти лыжникам в рамках III зимних Всемирных военных игр. Общая сумма подъемов трассы составляет 187 метров, самый длинный непрерывный путь вверх – 30 метров. Погодные условия выдались достаточно сложные с самого утра на «Лауре» шел мелкий дождь, и на подъемах спортсменам пришлось нелегко.