Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард0 : 0Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Федор Емельяненко: Очень рад, что первый в истории юношеский чемпионат мира по ММА пройдет в Ярославле, который является лицом России

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент союза ММА России Федор Емельяненко на пресс-конференции, посвященной Чемпионату мира по ММА среди юношей, проходящему в Ярославле в эти дни, поделился своими впечатлениями от соревнований.

Мы очень рады, что юношеский Чемпионат мира по ММА впервые состоялся именно в России. В текущем Первенстве принимают участие спортсмены из десяти стран и мы очень рады тому, что оно проходит в таком замечательном русском городе, с богатой историей, как Ярославль, который, можно сказать, является лицом нашей страны.

Я давно хотел здесь побывать, много читал об этом городе и очень здорово, что мне удалось сюда приехать именно по такому поводу. Хотелось бы поблагодарить всех, кто участвовал в организации этого чемпионата. Все организовано на очень высоком уровне.

Сейчас мы занимаемся тем, что выстраиванием систему подготовки молодых спортсменов. Ранее наши бойцы ММА принимали участие только во взрослых соревнованиях – 18 лет и старше. Мы провели большую работу по формированию правил в детских и юношеских смешанных единоборствах с целью подготовки резерва для взрослой сборной. Сейчас такие правила утверждены и мы имеем полное право проводить юношеские чемпионаты России и мира.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Fight Nights Global 59. Алиев победил Эскудеро и другие результаты турнира23 февраля, в городе Химки, прошел международный турнир по смешанным единоборствам FIGHT NIGHTS GLOBAL 59, приуроченный ко «Дню защитников Отечества».Хабиб Нурмагомедов: Сломаю лицо Фергюсону и он завершит карьеруХабиб Нурмагомедов: Сломаю лицо Фергюсону и он завершит карьеруМежду Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоялся телефонный разговор.Глава Bellator: Емельяненко стоит своих денег. Очень хочу организовать его бой с ЛавалемГлава Bellator Скотт Кокер рассказал о своих дальнейших планах в отношении легендарного российского тяжеловеса Федора Емельяненко.Еджейчик сразится против Андраде на турнире UFC 211Чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Джоанна Еджейчик свой следующий поединок проведет против Джессики Андраде.Петр Ян: ММА такая штука, что план – это хорошо, но в бою бывает всяко по-другому.Российский боец смешанного стиля Петр Ян — о предстоящем поединке против Магомеда Магомедова, который состоится 15 апреля в Москве в рамках турнира ACB 57.Вячеслав Василевский: Боевое самбо – это не ММА, однако наиболее к нему приближенная вещьРоссийский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский — о предстоящем поединке против Альберта Дураева, который состоится 15 апреля в Москве на турнире ACB 57.Альберт Дураев: Вижу, как Василевский тренируется, ничего там нетРоссийский боец смешанного стиля Альберт Дураев — о предстоящем поединке против Вячеслава Василевского, который состоится 15 апреля в Москве на турнире ACB 57.M-1 Challenge 75. Карлос Эдуардо сразится против Полежая3 марта в Москве на грандиозном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 75 ветеран Bellator и чемпион Shooto Brazil Карлос Эдуардо (Бразилия), 14-4 будет биться с вице-чемпионом мира по MMA Борисом Полежаем (Украина), 15-5.Александр Сарнавский: Бой с Вартаняном — отличная возможность вернуть позицииРоссийский боец смешанного стиля Александр Сарнавский — о предстоящем поединке против Эдуарда Вартаняна, который состоится 15 апреля в Москве на турнире ACB 57.Азамат Мурзаканов: Козырь Ерохина — физическая мощьРоссийский боец смешанного стиля Азамат Мурзаканов — о предстоящем поединке против экс-бойца UFC Константина Ерохина, который состоится 15 апреля в Москве на турнире ACB 57.Российские спортсмены вышли в финал первенства мира по ММА во всех весовых категориях23 февраля в Ярославле стартовало первенством мира по ММА среди юношей 16-17 лет. Первенство мира проходит впервые в истории смешанных боевых единоборств. В результате первого соревновательного дня определились финалисты.На грани. Минаков чуть не проиграл американцу в День защитника ОтечестваНа грани. Минаков чуть не проиграл американцу в День защитника ОтечестваБой Виталия Минакова против Ди Джея Линдермана оставил много вопросов.Bellator в ближайшее время объявит о подписании новых российских бойцовBellator в ближайшее время анонсирует подписание новых российских бойцов, сообщил ТАСС президент организации Скотт Кокер.Не должно быть проблем. Сравнительные характеристики Минакова и ЛиндерманаНе должно быть проблем. Сравнительные характеристики Минакова и ЛиндерманаВ день защитника Отечества непобежденный российский боец смешанного стиля Виталий Минаков проведет поединок против американца.Украинец Крылов: Хочется подраться в России и увеличить свою аудиториюУкраинский боец смешанного стиля Никита Крылов, который ранее был освобожден от контракта с компанией UFC, рассказал о своих планах на будущее.Джонс, Джонсон и Миочич круче всех. Где же россияне? Мировой рейтинг бойцов ММАДжонс, Джонсон и Миочич круче всех. Где же россияне? Мировой рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В февральском рейтинге произошло немало изменений.14 июня в Китае состоится турнир по смешанным единоборствам M-1 ChallengeКак сообщает официальный сайт M-1 Global, президент российской организации Вадим Финкельштейн подписал контракт с китайскими партнерами на проведение международного турнира по смешанным единоборствам.Россиянин Селедцов победил на турнире в ФинляндииБоец M-1 Global Андрей Селедцов, получивший разрешение от организации на участие в турнире Cage 38, победил Саку Хейккола.Махачев поднялся на 41 позицию в рейтинге бойцов ММАРоссийский боец Ислам Махачев поднялся на 41 позицию в обновленном рейтинге лучших легковесов мира.Токов поднялся на 11 позиций в мировом рейтинге после победы на турнире BellatorРоссиянин Анатолий Токов после победы над американцем Франциско Франце (ТКО2) на турнире Bellator поднялся н6а 11 позиций в мировом рейтинге средневесов.
Главные новости
Хоккей
«Авангард» - «Адмирал». Онлайн
Исинбаева зажжет огонь III зимних Всемирных военных игр в Сочи
Лыжный спорт
Норвежским лыжникам запретили критиковать соперников на чемпионате мира
Футбол
Александр Кержаков: «Зениту» не хватило концентрации на долю секунды
Бокс
Джеральд Вашингтон: Я - нестандартный боец, с каким Уайлдер еще никогда не встречался
Футбол
«Спартак» заключил контракт с либерийским нападающим
Теннис
В настольном теннисе установлен рекорд продолжительности одного розыгрыша (видео)
Формула-1
Представлен болид «Феррари» на сезон-2017
Биатлон
Антон Шипулин: Отношусь к Фуркаду с большим уважением. Жаль, что скандал стал главной новостью чемпионата
MMA
Глава Bellator: Емельяненко стоит своих денег. Очень хочу организовать его бой с Лавалем
все новости
Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства