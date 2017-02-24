Федор Емельяненко: Очень рад, что первый в истории юношеский чемпионат мира по ММА пройдет в Ярославле, который является лицом России

Президент союза ММА России Федор Емельяненко на пресс-конференци и, посвященной Чемпионату мира по ММА среди юношей, проходящему в Ярославле в эти дни, поделился своими впечатлениями от соревнований.

- Мы очень рады, что юношеский Чемпионат мира по ММА впервые состоялся именно в России. В текущем Первенстве принимают участие спортсмены из десяти стран и мы очень рады тому, что оно проходит в таком замечательном русском городе, с богатой историей, как Ярославль, который, можно сказать, является лицом нашей страны.

Я давно хотел здесь побывать, много читал об этом городе и очень здорово, что мне удалось сюда приехать именно по такому поводу. Хотелось бы поблагодарить всех, кто участвовал в организации этого чемпионата. Все организовано на очень высоком уровне.

Сейчас мы занимаемся тем, что выстраиванием систему подготовки молодых спортсменов. Ранее наши бойцы ММА принимали участие только во взрослых соревнованиях – 18 лет и старше. Мы провели большую работу по формированию правил в детских и юношеских смешанных единоборствах с целью подготовки резерва для взрослой сборной. Сейчас такие правила утверждены и мы имеем полное право проводить юношеские чемпионаты России и мира.