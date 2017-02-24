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Исполнительный директор «Амкара»: Трансфер Гасилина – большая удача для клуба

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов поделился впечатлениями от перехода нападающего «Зенита» Алексея Гасилина в пермский клуб.

- Этот трансфер - большая удача для клуба. Пожалуй, впервые мы подписываем не просто молодого и талантливого парня, а футболиста, к двадцати годам уже заработавшего себе имя. У игроков уровня Гасилина всегда бывает масса вариантов перехода из молодежного футбола во взрослый. Надеюсь, что Алексей сумеет реализовать в Перми свои спортивные амбиции и станет одним из лучших форвардов России.

Хочу сказать слова благодарности за этот трансфер руководителям «Зенита», которые, принимая решение о будущем Гасилина, учитывали интересы игрока и возможности его карьерного роста в Перми, - приводит слова Маслова официальный сайт «Амкара».

Алексей Гасилин: Пермь - фактически моя вторая родина, выбрать «Амкар» было несложно

Напомним, 24 февраля Гасилин подписал с «Амкаром» контракт на 3,5 года.

В сезоне 2016/17 форвард провел 19 матчей за «Зенит-2» и забил 8 мячей. Также сыграл один матч за основную команду «Зенита» в кубковом матче против «Тамбова» (5:0). Четыре раз был в заявке на матче основной команды, дважды - в Лиге Европы.

Гасилин - победитель юношеского чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет (2013-й). В прошлом сезоне выступал за «Шальке-2» в четвертой лиге Германии. В 33 матчах за немецкий клуб забил 14 голов.  

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