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Президент CISM: В нашей организации нет места политике, у нас все равны

Источник:  ТАССКомментарии

Президент международного совета военного спорта (CISM) полковник Абдулхаким Аль-Шино рассказал о том, что выбор Сочи для проведения военных игр был сделан без оглядки на политику.

- Как я отмечал раньше, Россия очень могущественная страна в современном мире. Поэтому в ходе голосования выбрали именно кандидатуру России без какой-либо оглядки на политическую обстановку. Политическая обстановка была очень жесткой, но в нашей организации нет места политике, у нас все равны, - приводит слова Аль-Шино ТАСС.

Напомним, что III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. Спортивная программа игр 2017 года состоит из 7 видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ски-альпинизм, шорт-трек, скалолазание, ориентирование на лыжах.

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