Исинбаева зажжет огонь III зимних Всемирных военных игр в Сочи
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева зажжет огонь III зимних Всемирных военных игр в Сочи на торжественной церемонии открытия соревнований.
Церемония открытия Игр пройдет на олимпийской арене «Ледяной куб» (начало сегодня - в 20:00 мск).
- Светлана Ишмуратова (бывшая биатлонистка сборной России - прим. ред.) передаст огонь Исинбаевой, которая и зажжет факел, - цитирует агентство ТАСС представителя пресс-службы соревнований.
Напомним, легкоатлетка Елена Исинбаева дважды завоевывала олимпийское золото в прыжках с шестом.
Соревновательная программа Игр будет состоять из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении и шорт-трек.
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