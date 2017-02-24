Отставку Раньери инициировали футболисты «Лестера»
Sky Sports сообщает подробности обстоятельств увольнения Клаудио Раньери с поста главного тренера «Лестера».
По данным портала, футболисты высказали свое недовольство руководству клуба после поражения от
«Севильи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).
Также говорилось о том, что отношения между Раньери и его ассистентами в последнее время стали слишком напряженными.
Senior players were unhappy with Claudio Ranieri https://t.co/atXjs6wIec pic.twitter.com/ACsl7qOgAa— Sky Football ⚽️ (@SkyFootball) 24 февраля 2017 г.
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Напомним, Клаудио Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 сенсационно привел клуб к первому в его истории чемпионскому титулу в АПЛ.
«Лестер» в данный момент занимает 17-е место в чемпионате, опережая на одно очко стоящий на вылет «Халл Сити».
Одним из кандидатов на пост наставника «лис» является Гус Хиддинк.
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