Отставку Раньери инициировали футболисты «Лестера»

Sky Sports сообщает подробности обстоятельств увольнения Клаудио Раньери с поста главного тренера «Лестера».

По данным портала, футболисты высказали свое недовольство руководству клуба после поражения от «Севильи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).



Также говорилось о том, что отношения между Раньери и его ассистентами в последнее время стали слишком напряженными.

Напомним, Клаудио Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 сенсационно привел клуб к первому в его истории чемпионскому титулу в АПЛ.

«Лестер» в данный момент занимает 17-е место в чемпионате, опережая на одно очко стоящий на вылет «Халл Сити».

Одним из кандидатов на пост наставника «лис» является Гус Хиддинк.





