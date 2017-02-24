Джанни Инфантино: Увеличение числа участников чемпионата мира нацелено на развитие футбола

Увеличение числа участников чемпионата мира нацелено на развитие футбола в мире, а не на увеличение доходов ФИФА. Об это в своем открытом письме сообщил президент организации Джанни Инфантино.

«Расширение, некоторые говорят, что в обвинительном тоне, принесет больше доходов для ФИФА. Это будет и он должен, до тех пор, как наше учреждение стремится реинвестировать каждый цент, что она делает обратно в игру и ее развитие. Потому что это то, что должно быть мировым руководящим органом - мы существуем, чтобы служить нашим членам, и наша администрация должны быть пригодны для этой цели», - говорится в специальном письме опубликованном на официальном сайте организации.

Напомним, ранее стало известно, что на чемпионате мира 2026 года выступят 48 команд. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд.

Предполагается, что от Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит - 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – одна команда.