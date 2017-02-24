Патрик Кейн: Очень приятно оформить хет-трик

Евгений Кузнецов: Если есть возможность для броска – я бросаю, но если кто-то открыт – я сделаю передачу

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1) высказался о своем дубле.