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Патрик Кейн: Очень приятно оформить хет-трик

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн рассказал о хет-трике в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

- Очень приятно оформить хет-трик. Я думаю, что сегодня мне помогла отличная игра моих партнеров по команде. Плюс в некоторых моментах мне повезло с отскоками. Думаю, что в целом сегодня мы показали отличную игру, – приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Чикаго» переиграл «Аризону» со счетом 6:3.

Матч

Чикаго - Аризона - 6:3 (3:3, 2:0, 1:0)

Голы:

Шмальц (Тэйвс, Паник), 0:37 (1:0). Чикран (Бурмистров, Доми), 7:36 (1:1). Хартман (Хосса), 10:28 (2:1). Кейн (Хартман, Керо), 16:41 (3:1). Уайт (Голигоски, Бурмистров), 17:42 (3:2). Врбата (Ханзал, Ридер), 18:39 (3:3). Роживал (Тэйвс, Шмальц), 22:56 (4:3). Кейн (Сибрук), 32:41 (5:3). Кейн (Панарин, Анисимов), 49:49 (6:3).

Место и дата

24 февраля 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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