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Василий Лукичев: На последнем сборе «Тосно» набирал кондиции к матчу с «Локомотивом»

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Вратарь «Тосно» Василий Лукичев поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче против минского «Динамо» (3:0).

- Игра была непростой, соперник организованный, доставил немало проблем, но наше исполнительское мастерство взяло верх. Забили гол, стало намного легче играть. Доволен тем, что дали возможность сыграть в матче, для меня каждый проведенный матч очень важен, чтобы чувствовать игровой тонус.

- Как в целом команда отработала свой третий турецкий сбор?
- На третьем сборе нагрузки снизились, главной задачей стал набор кондиций к матчу Кубка России против «Локомотива», так что было больше игровых упражнений и работали над техникой, - приводит слова Лукичева официальный сайт «Тосно».

Напомним, 23 февраля «Тосно» на сборах в Турции обыграло минское «Динамо» со счетом 3:0 благодаря хет-трику Рустэма Мухаметшина. На 34-й минуте Младен Кашчелан был удален, его место занял Артем Милевский.

1 марта тосненский клуб сыграет в 1/4 финала Кубка России против «Локомотива». Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:30.

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