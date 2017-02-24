Абрамович готов продать часть акций «Челси» китайцам
Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович планирует продать часть акций команды китайской инвестиционной корпорации HNA Group.
По информации The Sun, председатель правление клуба Брюс Бак уже провел переговоры с представителями этой компании, которая хочет приобрести 20% акций клуба.
Сумма возможной сделки может составить 240 миллионов фунтов стерлингов. Абрамович может потратить эти деньги на реконструкцию домашней арены команды «Стэмфорд Бридж».
Напомним, Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов у британского бизнесмена Кена Бейтса.
В данный момент «синие» лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на восемь очков.
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