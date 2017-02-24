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Абрамович готов продать часть акций «Челси» китайцам

Источник:  The SunКомментарии

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович планирует продать часть акций команды китайской инвестиционной корпорации HNA Group.

По информации The Sun, председатель правление клуба Брюс Бак уже провел переговоры с представителями этой компании, которая хочет приобрести 20% акций клуба.

Сумма возможной сделки может составить 240 миллионов фунтов стерлингов. Абрамович может потратить эти деньги на реконструкцию домашней арены команды «Стэмфорд Бридж».

Напомним, Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов у британского бизнесмена Кена Бейтса.

В данный момент «синие» лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на восемь очков.


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