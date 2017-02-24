Тигиев перешел в московский «Спартак»
Защитник «Анжи» Георгий Тигиев перешел на правах аренды в стан московского «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.
«Защитник «Анжи» Георгий Тигиев отдан в аренду московскому «Спартаку» на полгода. Московский клуб имеет право выкупа футболиста после окончания срока арендного соглашения», - говорится в сообщении.
Напомним, Тигиев перешел из «Торпедо» в «Анжи» перед началом сезона 2015/2016 и провел за команду 38 матчей.
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