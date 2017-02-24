Лотар Маттеус: Левандовски хорош, но он полностью зависит от партнеров по группе атаки «Баварии»

Обладатель «Золотого мяча»-1990, чемпион мира Лотар Маттеус оценил игру польского форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

- Левандовски хорош, но он полностью зависит от своих одноклубников. Он по-настоящему становится опасен, когда его партнеры тоже находятся около ворот соперника.

При всем своем мастерстве Роберт зависит от Роббена, Рибери и Тиаго Алькантары. Именно эти игроки - главные созидатели. Для функционирования атакующей игры команды они просто незаменимы, - заявил Маттеус.

В текущем сезоне Роберт Левандовски забил 16 мячей в чемпионате Германии в 21 проведенном матче.