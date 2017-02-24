Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард3 : 3Адмирал
Хоккей  Металлург1 : 0Куньлунь
Хоккей  Трактор0 : 0Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лотар Маттеус: Левандовски хорош, но он полностью зависит от партнеров по группе атаки «Баварии»

Источник:  TZКомментарии

Обладатель «Золотого мяча»-1990, чемпион мира Лотар Маттеус оценил игру польского форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

 - Левандовски хорош, но он полностью зависит от своих одноклубников. Он по-настоящему становится опасен, когда его партнеры тоже находятся около ворот соперника.

При всем своем мастерстве Роберт зависит от Роббена, Рибери и Тиаго Алькантары. Именно эти игроки - главные созидатели. Для функционирования атакующей игры команды они просто незаменимы, - заявил Маттеус.

В текущем сезоне Роберт Левандовски забил 16 мячей в чемпионате Германии в 21 проведенном матче.

Матч

Бавария - Гамбург

Место и дата

25 февраля 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Бавария» подписала 16-летнего хавбека сборной ЛюксембургаМюнхенская «Бавария» подписала долгосрочный контракт с 16-летним полузащитником Райаном Йоханссоном.Оливер Кан не намерен занимать пост спортивного директора «Баварии»Бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан не собирается переходить на административную работу в каком-либо футбольном клубе.Бундеслига. 22-й тур. «Вольфсбург» примет «Вердер» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 22-го тура чемпионата Германии по футболу.Форвард «Гамбурга» Ласогга может перейти в российский клубНападающий «Гамбурга» Пьер-Мишель Ласогга может продолжить карьеру в одном из российских клубов.«Байер – «Атлетико»: Скауты «Реала» просматривали игру БрандтаКак сообщает издание Marca, скауты мадридского «Реала» посетили матч 1/8 финала Лиги чемпионов между леверкузенским «Байром» и мадридским «Атлетико» (2:4).Топ-5 фактов о РБ «Лейпциг» - главном открытии БундеслигиТоп-5 фактов о РБ «Лейпциг» - главном открытии Бундеслиги«Советский спорт» уже писал о том, что объявил новый набор в школу спортивного журналиста.За неприличный жест Анчелотти обязали перевести пять тысяч евро благотворительной организацииЗа неприличный жест Анчелотти обязали перевести пять тысяч евро благотворительной организацииГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти обязан перевести пять тысяч евро в благотворительный фонд. Такое решение было принято во вторник Немецким футбольным союзом в связи с инцидентом после матча 21-го тура будеслиги с «Гертой» (1:1).Генеральный директор «Боруссии» Д: Рассматриваем возможность продления контракта с ТухелемГенеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб планирует сохранить немецкого специалиста Томаса Тухеля, который встал у руля команды летом 2015 года.«Бавария» готова приобрести форварда «Селтика» ДембелеФорвард шотландского «Селтика» Мусса Дембеле, за которого ведут борьбу «Челси», «Ливерпуль» и мадридский «Реал», может отправиться грядущим летом в чемпионат Германии.Берлинская операция и возрождение «Лейпцига». Обзор 21-го тура бундеслигиБерлинская операция и возрождение «Лейпцига». Обзор 21-го тура бундеслиги«Советский спорт» рассказывает о самом интересном в 21-м туре чемпионата Германии по футболу.Маркус Вайнцирль: «Шальке» был ближе к победеГлавный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча против «Кельна» в 21-м туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Карло Анчелотти: Я показывал неприличные жесты, потому что в меня плевалиКарло Анчелотти: Я показывал неприличные жесты, потому что в меня плевалиГлавный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти объяснил причину, почему он показывал в сторону болельщиков неприличные жесты.Бундеслига. 21-й тур. «Боруссия» М уступила «РБ Лейпциг», «Кельн» и «Шальке» сыграли вничью и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».«Кельн» и «Шальке» сыграли вничьюМатч 21-го тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Шальке» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.РБ «Лейпциг» обыграл гладбахскую «Боруссию»«Боруссия» из Менхенгладбаха дома уступила команде РБ «Лейпциг» (1:2) в 21-м туре чемпионата Германии.«Бавария» поздравила Дальмайер с шестью медалями на чемпионате мира по биатлону (видео)«Бавария» оригинально поздравила немецкую биатлонистку Лауру Дальмайер с блестящим выступлением на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.Томас Мюллер: Приятно сравнять счет на 96-й минуте, но «Бавария» хотела победитьФорвард «Баварии» Томас Мюллер поделился ощущениями от выездного матча с берлинской «Гертой» (1:1) в 21-м туре чемпионата Германии.«Ливерпуль» начал переговоры по трансферу ГетцеТренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом намерен пригласить в команду полузащитника Марио Гетце.Филипп Лам: В матче с «Гертой» нам не удавался последний пасКапитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам подвел итоги матча с с «Гертой» (1:1) в рамках 21-го тура чемпионата Германии.Себастьян Лангкамп: Мы провели матч жизни, но есть правило, что против «Баварии» нельзя победитьЗащитник «Герты» Себастьян Лангкамп подвел прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии.
Главные новости
Хоккей
«Авангард» – «Адмирал». Онлайн
Футбол
«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – с «Сельтой». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
Тигиев перешел в московский «Спартак»
Футбол
Абрамович готов продать часть акций «Челси» китайцам
Футбол
Отставку Раньери инициировали футболисты «Лестера»
Исинбаева зажжет огонь III зимних Всемирных военных игр в Сочи
Лыжный спорт
Норвежским лыжникам запретили критиковать соперников на чемпионате мира
Футбол
Александр Кержаков: «Зениту» не хватило концентрации на долю секунды
Бокс
Джеральд Вашингтон: Я – нестандартный боец, с каким Уайлдер еще никогда не встречался
Футбол
«Спартак» заключил контракт с либерийским нападающим
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Роберт Левандовски
Роберт Левандовскивсе новости
Лотар Маттеус
Лотар Маттеусвсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости