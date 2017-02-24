Федор Емельяненко: Никаких косых взглядов со стороны жителей США не было

Российский боец Федор Емельяненко заявил, что во время подготовки к поединку с американцем Мэттом Митрионом в США в его адрес не было никаких косых взглядов со стороны американцев.

- Как к вам относились в Америке во время подготовки к бою Мэттом Митрионом в связи с последними допинговыми скандалами?

- Никаких косых взглядов со стороны жителей США не было, всегда ко мне и моей команде относились хорошо. Спасибо американской стороне за организацию боя с Мэттом Митрионом.

- Спорт стал политизированным в наше время?

- Хоть и говорят, что спорт вне политики, но это не так. К сожалению, она очень сильно влияет, - рассказал Емельяненко в интервью RT.

Напомним, из-за экстренной госпитализации Мэтта Митриона был отменен его бой с Федором Емельяненко, который должен был состояться 19 февраля в Сан-Хосе.