Федор Емельяненко: ММА имеют хорошее шансы попасть в программу Олимпийских игр
Бои смешанного стиля имеют хорошие шансы на попадание в программу Олимпийских игр. Об этом заявил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.
- Как у молодого развивающегося вида спорта, быстро развивающегося, перспективы хорошие. Но работы еще очень много, - приводит слова Емельяненко ТАСС.Напомним, что ранее сообщалось, что международная ассоциация смешанных единоборств в 2017 году подаст заявку в МОК на признание ММА олимпийским видом спорта.
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