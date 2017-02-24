Михаил Кержаков: «Оренбургу» по силам сохранить место в премьер-лиге

Вратарь «Оренбурга» Михаил Кержаков поделился впечатлениями от перехода в оренбургский клуб.

- Всегда с большим уважением отношусь к своим коллегам-конкурентам. У каждого есть шанс, в футболе все может перевернуться с ног на голову за одно мгновение.

- Что знали об Оренбурге до перехода?

- Я слышал про оренбургский пуховой платочек (улыбается). После перехода все сразу стали мне писать «Давай, привози нам скорее». Я был в Оренбурге один раз, когда играл за «Анжи» против «Газовика». Была только тренировка и матч, поэтому не смог увидеть город.

- С кем из игроков уже были знакомы?

- С Ромой Воробьевым занимались в одной ДЮСШ, только он постарше на три года. С Анзором Саная пересекались давно. Адесойе Ойеволе знаю, он с моим братом играл за юношескую сборную. У Саши даже дома фотографии хранятся.

- Перед тем, как перейти в «Оренбург», наводили справки о команде?

- Нет, но я знал, что «Оренбург» - крепкий коллектив, у которого есть костяк еще со второй лиги. В первом круге играл против оренбуржцев за «Зенит», команда играющая. У команды есть задача сохранить место в премьер-лиге. Я считаю, что нам по силам это сделать, - приводит слова Кержакова официальный сайт «Оренбурга».

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Напомним, 10 февраля вратарь «Зенита» Михаил Кержаков арендован «Оренбургом». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2016/17.

В сезоне-2016/17 Михаил Кержаков провел 6 матчей за «Зенит» в РФПЛ, в которых пропустил 5 мячей.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 12 очков. Ближайший матч команда проведет 4 марта дома против тульского «Арсенала».