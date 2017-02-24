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Юлия Ефимова собирает фан-группу на чемпионат России

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

10-14 апреля в бассейне спорткомплекса «Олимпийский» пройдет чемпионат России по плаванию – отборочный на июльский чемпионат мира в Будапеште (Венгрия).

В соревнованиях примут участие спортсмены Efimova Team – трехкратный призер Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова, призер чемпионата Европы Андрей Николаев и финалистка чемпионата Европы Вера Калашникова. Мы начинаем формирование фан-группы из 20-25 человек, которые на протяжении всех дней чемпионата России будут поддерживать Efimova Team на трибунах «Олимпийского».

Условия попадания в фан-группу на чемпионат России – в фейсбуке на странице Юлии Ефимовой.

Efimova Team обеспечит участников фан-группы билетами на чемпионат России, фирменными футболками и сувенирами. А самое главное – после завершения чемпионата России состоится чаепитие фан-группы с Юлией Ефимовой и другими участниками Efimova Team.

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