Юлия Ефимова собирает фан-группу на чемпионат России
10-14 апреля в бассейне спорткомплекса «Олимпийский» пройдет чемпионат России по плаванию – отборочный на июльский чемпионат мира в Будапеште (Венгрия).
В соревнованиях примут участие спортсмены Efimova Team – трехкратный призер Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова, призер чемпионата Европы Андрей Николаев и финалистка чемпионата Европы Вера Калашникова. Мы начинаем формирование фан-группы из 20-25 человек, которые на протяжении всех дней чемпионата России будут поддерживать Efimova Team на трибунах «Олимпийского».
Условия попадания в фан-группу на чемпионат России – в фейсбуке на странице Юлии Ефимовой.
Efimova Team обеспечит участников фан-группы билетами на чемпионат России, фирменными футболками и сувенирами. А самое главное – после завершения чемпионата России состоится чаепитие фан-группы с Юлией Ефимовой и другими участниками Efimova Team.