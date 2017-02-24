«Ростов» сыграет с «МЮ» в 1/8 финала Лиги Европы
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Следующим соперником «Ростова» станет английский «Манчестер Юнайтед».
Первый матч пройдет 9 марта в Манчестере. Ответная игра состоится 16 марта в Ростове-на-Дону.
Напомним, что в 1/16 финала «Ростов» по сумме двух игр переиграл пражскую «Спарту». Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 4:0 в пользу российского клуба, в Праге была зафиксирована ничья - 1:1.
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