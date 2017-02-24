Али Узденов: «Ростов» воспринял итоги жеребьевки с радостью. Мальчиками для битья мы не будем

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

- На результат жеребьевки мы отреагировали с радостью. Ребята и тренерский штаб готовы играть с любой командой, тем более с «Манчестер Юнайтед». Такие матчи будут большим праздником для болельщиков и для Ростова-на-Дону. В этом противостоянии мы доверимся Бердыеву и его штабу, а сами будем болеть. Мальчиками для битья мы не будем, - заявил Узденов.

Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоялась в швейцарском Ньоне. Первый матч между «Ростовом» и «МЮ» будет сыгран 9 марта в России, а ответная игра пройдет 16 марта на стадионе «Олд Траффорд».

В 1/16 финала ростовчане выбили из борьбы за трофей пражскую «Спарту».