Антон Шипулин: Русский менталитет не позволяет получать удовольствие от гонок

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о своем состоянии на прошедшем чемпионате мира в Хохфильцене.

- В этом году на чемпионате мира в спринтерской гонке я себя чувствовал не очень хорошо в функциональном плане. Это получилась одна из самых тяжелых гонок. Не знаю, с чем это связано, но мы с тренером предполагаем, что это была акклиматизация.

Не хочу говорить за всех, но лично я на этом чемпионате мира, за исключением спринтерской гонки чувствовал себя не плохо. Но в нашем российском биатлоне есть такая проблема: как только начинается чемпионат мира или другой большой турнир, мы сразу начинаем вешать на себя ярлыки. Это наш русский менталитет, который не позволяет получать удовольствие от гонок, как это делают французы или норвежцы, - цитирует Шипулина «Спорт FM».

Напомним, 18 февраля мужская сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

До этого Шипулин завоевал на чемпионате бронзу в смешанной эстафете, в личных гонках екатеринбургский биатлонист до пьедестала не добирался, дважды становясь четвертым.