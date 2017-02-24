Антон Шипулин: Не было мысли отомстить Фуркаду

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что не думал о мести Мартену Фуркаду.

- Меня многие спрашивали, почему Фуркад не стал меня догонять в мужской эстафете. Но ведь ситуация была совсем другая. Это не он не стал меня догонять, а я уходя с рубежа понимал, что на финише наши шансы будут 50 на 50. Поэтому я решил работать на максимуме и пытаться уходить от него. Скажу, что это было очень тяжело, но это помогло нашей команде завоевать золотую медаль.

У меня в голове не сидела мысль, что я должен отомстить Фуркаду. В голове был лишь тот опыт борьбы на финише, когда я ему уступил. Просто в Хохфильцене не совсем удобный финишный створ, поэтому многие пытаются разобраться с соперником по ходу трассы или на подъёмах, - цитирует Шипулина «Спорт FM».

Напомним, 18 февраля мужская сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

