«Локомотив» подписал контракт с Лоськовым до конца сезона

Полузащитник Дмитрий Лоськов вернулся в «Локомотив» в качестве действующего игрока. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что Дмитрий Лоськов будет выступать под десятым номером. Контракт подписан до конца нынешнего сезона.

В составе «железнодорожников» Лоськов выиграл два чемпионата России, три Кубка, два Суперкубка, три серебряных и бронзовых медали Всего в составе «Локомотива» Лоськов провел 420 матчей и забил 128 голов. В составе сборной России - 25 матчей и два гола.

43-летний Дмитрий Лоськов в последний раз выступал в сезоне 2012/2013, после чего он завершил карьеру, но в нынешнем сезоне футболист возобновит выступления.