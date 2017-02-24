«Локомотив» подписал контракт с Лоськовым до конца сезона
Полузащитник
Дмитрий Лоськов вернулся в «Локомотив» в качестве действующего игрока. Об этом
сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что
Дмитрий Лоськов будет выступать под десятым номером. Контракт подписан до конца
нынешнего сезона.
В составе
«железнодорожников» Лоськов выиграл два чемпионата России, три Кубка, два
Суперкубка, три серебряных и бронзовых медали Всего в составе «Локомотива» Лоськов провел
420 матчей и забил 128 голов. В составе сборной России - 25 матчей и два гола.
43-летний Дмитрий Лоськов
в последний раз выступал в сезоне 2012/2013, после чего он завершил карьеру, но
в нынешнем сезоне футболист возобновит выступления.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически