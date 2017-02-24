Андрей Препелицэ: Надеюсь, в домашнем матче против «Ман Юнайтед» холодная погода будет на стороне «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Андрей Препелицэ поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где соперником российского клуба стал «Манчестер Юнайтед».

- Это будет хороший опыт для нас, мы сможем сыграть на Олд Траффорд. У «Юнайтед» есть топ-игроки и топ-тренер, но у нас были хорошие результаты в этом евросезоне, ведь мы обыграли «Баварию». Хорошо, что мы проведем первый матч дома, и я надеюсь, что холодная погода в Ростове будет на нашей стороне, - приводит слова Препелицэ официальный сайт УЕФА.

«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – с «Сельтой». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Напомним, «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы встретится с «Манчестер Юнайтед». Первая встреча пройдет 9 марта в Ростове, ответный матч - 16 марта.

В 1/16 финала российский клуб обыграл пражскую «Спарту» (4:0 и 1:1), а англичане прошли «Сент-Этьен» (3:0 и 1:0).