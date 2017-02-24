Жак Вильнев: Стиль пилотирования Феттеля идеально подходит новым машинам

Чемпион мира-1997 Жак Вильнев считает, что изменения в правилах должны сыграть на руку пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю.

«Стиль пилотирования Феттеля идеально подходит новым машинам. Кроме того, он проехал много километров на тестах новых шин. Безусловно, это даст ему преимущество, особенно в начале сезона», - цитирует Вильнева Autosport.

Также канадец сказал, что очень рад переменам, произошедшим в техническом регламенте Формулы-1 в 2017 году.

«Наконец ушли в прошлое времена, когда можно было слезть с трехколесного велосипеда и сразу сесть за руль машины Ф-1. Сейчас Формуле-1 снова нужны мужчины, а не дети», – добавил он.