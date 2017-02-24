Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард6 : 3Адмирал
Хоккей  Металлург4 : 3Куньлунь
Хоккей  Трактор5 : 1Барыс
Хоккей  Ак Барс0 : 0Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жак Вильнев: Стиль пилотирования Феттеля идеально подходит новым машинам

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Чемпион мира-1997 Жак Вильнев считает, что изменения в правилах должны сыграть на руку пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю.

«Стиль пилотирования Феттеля идеально подходит новым машинам.  Кроме того, он проехал много километров на тестах новых шин. Безусловно, это даст ему преимущество, особенно в начале сезона», - цитирует Вильнева Autosport.

Также канадец сказал, что очень рад переменам, произошедшим в техническом регламенте Формулы-1 в 2017 году.

«Наконец ушли в прошлое времена, когда можно было слезть с трехколесного велосипеда и сразу сесть за руль машины Ф-1. Сейчас Формуле-1 снова нужны мужчины, а не дети», – добавил он.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Представлен болид «Феррари» на сезон-2017Команда «Феррари» провела презентацию нового болида, который будет использоваться в предстоящем сезоне «Формулы-1».Льюис Хэмилтон: Машина стала шире, а передние колеса теперь просто огромныеТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал о впечатлениях после первых кругов на новом шасси W08.«Мерседес» представил новый болидДействующий победитель Кубка конструкторов «Мерседес» провел презентацию нового болида, который получил название W08.Сироткин остается в «Рено». Итоги недели в «Формулы-1»Сироткин остается в «Рено». Итоги недели в «Формулы-1»Контракт Сироткина с «Рено», первые презентации команд и необычные признания Вольффа – в обзоре событий недели от «Советского спорта».Хельмут Марко: Сайнс – запасной пилот «Ред Булла»Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что испанец Карлос Сайнс, выступающий за «Торо Россо», считается запасным пилотом «Ред Булла».Вольфф и Лауда продлили контракты с «Мерседесом»Глава «Мерседеса» Тотто Вольфф и неисполнительный директор команды Ники Лауда подписали новые контракты с действующими обладателями Кубка конструкторов. Новые соглашения рассчитаны до 2020 года, сообщает BBC.Клэр Уильямс: Мы должны подняться выше пятого места в Кубке конструкторовЗаместитель руководителя команды «Уильямс» Клэр Уильямс рассказала о задачах на следующий сезон.«Заубер» представил новый болид (фото)Команда «Заубер» опубликовала фотографии болида, на котором она будет выступать в следующем сезоне. Фото опубликованы на официальном сайте команды.Тото Вольф: Приглашение Алонсо в «Мерседес» было бы интересным для публики, но не для командыРуководитель «Мерседес» Тото Вольф признал, что как болельщику ему было бы очень интересно увидеть двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в «Серебряных стрелах», но он не считает такой вариант оптимальным для команды.Кевин Магнуссен: Надеюсь, нас ждет успешный сезонНовичок команды «Хаас» Кевин Магнуссен рассказал, чего он ожидает от следующего сезона.Льюис Хэмилтон: Новый болид «Мерседеса» выглядит как лодкаВ рамках нового регламента автомобили станут шире на 20 см. За время карьеры Хэмилтона это уже второе серьезное изменение регламента.Дэвид Култхард: Ферстаппен не лучше Риккардо, но и Риккардо не лучше ФерстаппенаВице-чемпион мира Дэвид Култхард сравнил гонщиков «Ред Булла» австралийца Даниэля Риккардо и голландца Макса Ферстаппена.Хэмилтон не хочет делиться с партнером своими даннымиГонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попросил команду не делиться с напарником своими наработками.«Уильямс» первыми показали болид на новый сезон (видео)Британская команда Формулы-1 «Уильямс» объявила дату презентации своей машины на предстоящий сезон, а также показала компьютерную модель болида.Макс Ферстаппен: Меня поразила скорость в поворотах на симулятореГонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен рассказал о впечатлениях от работы на симуляторе нового болида.Росберг получил престижную награду Laureus в номинации «Прорыв года»Действующий чемпион мира Нико Росберг удостоился награды в номинации «Прорыв года» на ежегодной премии Laureus Awards, церемония вручения которой прошла в Монако.Еврокомиссия может оштрафовать «Формулу-1» на 168 миллионов долларовЕврокомиссия может наложить на «Формулу-1» крупный денежный штраф в связи с возможными нарушениями при продаже прав на гоночную серию американской корпорации Liberty Media.Нико Росберг: Алонсо будет на подиуме в этом сезонеДействующий чемпион мира Нико Росберг ждет в новом сезоне прогресса от «Макларена».Грожан прошел лыжный марафонГонщик команды «Хаас» Роман Грожан прошел ежегодный 50-километровый марафон «Трансжурасьен» во французских горах.Алонсо первым протестирует новый болид «Макларена»Испанский гонщик Фернандо Алонсо станет первым пилотом, который выведет на трассу новую машину «Макларена» с индексом MCL32. Об этом сообщает Motorsport.com.
Главные новости
Хоккей
«Трактор» оказался сильнее «Барыса» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина
Футбол
Евгений Ловчев: У «Ростова» с «МЮ» ноль шансов, шансы «Краснодара» с «Сельтой» – 50 на 50
Хоккей
«Авангард» переиграл «Адмирал» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина
Футбол
«Локомотив» подписал контракт с Лоськовым до конца сезона
Футбол
«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – с «Сельтой». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
Тигиев перешел в московский «Спартак»
Футбол
Команды Жозе Моуринью не проигрывали российским клубам в еврокубках
Футбол
Игорь Шалимов: Матчи с «Сельтой» должны получиться интересными
Футбол
Дмитрий Кириченко: В матчах с «МЮ» «Ростов» будет сражаться и показывать характер
Футбол
Прудников вернулся в «Анжи»
все новости
Феррари
Феррарикалендарьстатистика
Себастьян Феттель
Себастьян Феттельвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости