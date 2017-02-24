Дмитрий Полоз – претендент на звание самого ценного игрока недели в Лиге Европы

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Всего в списке четыре претендента. Конкуренцию россиянину составили полузащитник «Лиона» Набиль Фекир, нападающий «Олимпиакоса» Карим Ансарифард и форвард менхенгладбахской «Боруссии» Ларс Штиндль. Голосовать можно ЗДЕСЬ.

Напомним, что в 1/16 финала «Ростов» по итогам двухматчевого противостояния прошел чешскую «Спарту», в первом матче ростовчане добились разгромной победы со счетом 4:0, в ответной игре команды сыграли вничью – 1:1, Полоз отметился забитым голом.

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала турнира, по итогам которой «Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед».