«Авангард» переиграл «Адмирал» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина
Хоккеисты «Авангарда» на домашней арене переиграли «Адмирал» во втором матче 1/4 финала Восточной конференции со счетом 6:3.
Заброшенными шайбами у хозяев отметились Евгений Медведев, Юнас Анелев, Николай
Лемтюгов, Михаил Григорьев и Михаил Юньков, оформивший будль в этой встрече. У
дальневосточников точные броски на счету Артема Земченока, Вадима
Краснослободцева и Максима Казакова.
В первом матче «Авангард» одержал победу со счетом 2:1 ОТ.
Следующий матч состоится 26 февраля во Владивостоке.
КХЛ
Кубок Гагарина
Восточная конференция
1/4 финала
Второй матч
Матч
Авангард - Адмирал - 6:3 (1:2, 2:1, 3:0)
Голы:
Юньков 15:04 (1:0 - мен.). Земчёнок (Бартулис, Фисенко), 16:56 (1:1 - бол.). Краснослободцев (Бартулис, Александров), 19:27 (1:2 - бол.). Медведев (Мартынов, Пьянов), 22:06 (2:2 - бол.). Казаков (Краснослободцев), 25:57 (2:3). Лемтюгов (Соботка, Густафсон), 30:03 (3:3 - бол.). Григорьев (Соботка), 43:04 (4:3 - бол.). Анелёв (Михеев), 51:03 (5:3). Юньков (Анелёв, Пестушко), 55:00 (6:3).
Место и дата
24 февраля 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Счет в серии: 2-0