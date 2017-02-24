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«Авангард» переиграл «Адмирал» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Авангарда» на домашней арене переиграли «Адмирал» во втором матче 1/4 финала Восточной конференции со счетом 6:3.

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Евгений Медведев, Юнас Анелев, Николай Лемтюгов, Михаил Григорьев и Михаил Юньков, оформивший будль в этой встрече. У дальневосточников точные броски на счету Артема Земченока, Вадима Краснослободцева и Максима Казакова.

В первом матче «Авангард» одержал победу со счетом 2:1 ОТ.

Следующий матч состоится 26 февраля во Владивостоке.

КХЛ
Кубок Гагарина
Восточная конференция
1/4 финала
Второй матч

Матч

Авангард - Адмирал - 6:3 (1:2, 2:1, 3:0)

Голы:

Юньков 15:04 (1:0 - мен.). Земчёнок (Бартулис, Фисенко), 16:56 (1:1 - бол.). Краснослободцев (Бартулис, Александров), 19:27 (1:2 - бол.). Медведев (Мартынов, Пьянов), 22:06 (2:2 - бол.). Казаков (Краснослободцев), 25:57 (2:3). Лемтюгов (Соботка, Густафсон), 30:03 (3:3 - бол.). Григорьев (Соботка), 43:04 (4:3 - бол.). Анелёв (Михеев), 51:03 (5:3). Юньков (Анелёв, Пестушко), 55:00 (6:3).

Место и дата

24 февраля 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

Счет в серии: 2-0

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