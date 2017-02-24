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Украинка Анна Музычук обыграла Костенюк и вышла в финал чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анна Музычук - первая финалистка чемпионата мира-2017
Анна Музычук - первая финалистка чемпионата мира-2017

Украинка Анна Музычук стала первой финалисткой чемпионата мира по шахматам, который проходит в Иране.

Напомним, вчера Музычук-старшая переиграла черными российскую шахматистку Александру Костенюк. Экс-чемпионка мира имела лишнюю пешку, однако в цейтноте допустила ряд. грубых ошибок и потерпела поражение.

Сегодня Костенюк отыграться не удалось. Избрав черными сицилианскую защиту, Александра быстро попала в затруднительное положение и на 30-м ходу остановила часы.

Соперницей Анны Музычук по финалу станет победительница матча Харика Дронавалли (Индия) - Тань Джуньи (Китай). Первую партию 23 февраля выиграла китаянка.

Финал пройдет с 27 февраля по 3 марта. Соперницы сыграют 4 партии с классическим контролем, а в случае необходимости будет назначен тай-брейк.

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