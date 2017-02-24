Украинка Анна Музычук обыграла Костенюк и вышла в финал чемпионата мира
Украинка Анна Музычук стала первой финалисткой чемпионата мира по шахматам, который проходит в Иране.
Напомним, вчера Музычук-старшая переиграла черными российскую шахматистку Александру Костенюк. Экс-чемпионка мира имела лишнюю пешку, однако в цейтноте допустила ряд. грубых ошибок и потерпела поражение.
Сегодня Костенюк отыграться не удалось. Избрав черными сицилианскую защиту, Александра быстро попала в затруднительное положение и на 30-м ходу остановила часы.
Соперницей Анны Музычук по финалу станет победительница матча Харика Дронавалли (Индия) - Тань Джуньи (Китай). Первую партию 23 февраля выиграла китаянка.
Финал пройдет с 27 февраля по 3 марта. Соперницы сыграют 4 партии с классическим контролем, а в случае необходимости будет назначен тай-брейк.